«Радио Дача» дарит призы за детские рисунки

1 сентября на «Радио Дача 106.7 FM» стартовал конкурс детских рисунков — «Как я провёл лето». Приглашаем родителей, бабушек и дедушек выставлять рисунки своих детей и внуков. Авторы лучших работ получат подарки.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября выкладывать рисунки детей на тему «Как я провёл лето» в специальный альбом группы «Радио Дача 106.7 FM» «Вконтакте». В описании нужно указать имя, фамилию и возраст автора.

Каждый будний день редакция радиостанции будет определять победителя, который получит вкусный приз от любимой радиостанции. Ведь хорошо там, где есть «Радио Дача»!

Подробности этой и многих других интересных акций вы можете найти в группе «Радио Дача 106.7 FM» «Вконтакте».

Без возрастных ограничений.

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