«Ростелеком» принял участие в акции «Собери ребенка в школу!»

«Ростелеком» поддержал акцию «Собери ребенка в школу!», которую ежегодно проводит общественная организация «Лучик света» в Новосибирской области. Активисты и все желающие смогли помочь семьям, воспитывающим детей-инвалидов и находящимся в сложной жизненной ситуации, собрать все необходимое для учебы.

«”Ростелеком” — социально ответственная организация, мы часто поддерживаем благотворительные акции, инициативы, особенно если дело касается подрастающего поколения. Дети — наше будущее, они должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы с радостью идти в школу», — прокомментировал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Целевой аудиторией акции стали дети, проживающие в селах Коченевского района Новосибирской области — Вахрушево, Белобородово, Шагалово, Мирный, а также воспитанники «Социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних» комплексного центра Коченевского района. Как заявляют организаторы, в малых населенных пунктах гораздо меньше возможности получить адресную помощь.

«Мы проводим эту акцию с 2015 года — начинали с города Новосибирска, а с 2020 года начали общаться с поселками, деревнями области. Школьники так радуются, сложно передать эти эмоции, потому что они просто не ожидают этого внимания. И мы стараемся расширять охват», — рассказала заместитель директора НГДООСДИ «Лучик света» Юлия Якушко.

Новосибирская городская детская общественная организация инвалидов «Лучик света» была создана в 2012 году по инициативе семей с детьми с особыми потребностями, а так же людей, которым небезразличны проблемы людей с ограниченными возможностями.

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