Запрет на движение от Выборной улицы до границы Новосибирска продлили до 20 сентября

В Новосибирске движение на участке от Выборной улицы закрыто до 20 сентября.

Движение транспортных средств на участке от Выборной улицы до границы Новосибирска не будет открыто до 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Запрет ввели еще 22 августа. И вот теперь его продлили еще на неделю. До указанного числа специалисты будут устранять ямы и повреждения. На месте работ можно наблюдать заграждения.

Автовладельцы имеют возможность объехать участок, на котором проводятся ремонтные работы, по улицам Первомайская и Эйхе. Водителей попросили отнестись к ситуации с пониманием, а также придерживаться правил дорожного движения.

Как ранее писал Сиб.фм, в Октябрьском районе Новосибирска на двух улицах ограничат движение авто. Ограничения действуют с 7 по 25 сентября на Ленинградской улице, в районе административного здания на Никитина, 49/1, а также на улице Бориса Богаткова, возле частного дома №70, до 29 сентября.