Для роли играла в симсов и училась кекать: на новосибирскую сцену выйдет Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова, известная новосибирской публике благодаря запоминающимся ролям в кино, продолжает радовать зрителей, участвуя в качественных проектах.

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Привлечь востребованную Толстоганову в гастролирующий проект не так просто, но постановщику Данилу Чащину это удалось.

Поэтому сибиряки уже 2 октября в ДК «Железнодорожников» смогут увидеть свою любимую актрису в спектакле «Это все она».

Постановка — романтическая трагедия, которая поражает своими эмоциями и историей о матери и сыне, которые не могут понять друг друга.

В спектакле Толстоганова, сама заботливая мать двоих сыновей, играет совсем другую роль — мать, отчаявшуюся и символически слепую. Зрители могут увидеть явление «родительской слепоты» во всей его красе.

Те, кто уже успели посмотреть спектакль заявляют, что он очень жизненный и познавательный как для взрослых, так и для подростков.

Кстати, дети Толстогановой приняли активное участие в создании спектакля. Они не выступают на сцене, но их экспертное мнение учитывалось, ведь никто не может лучше оценить достоверность их переживаний.

И сама пьеса, на основе которой поставлен этот спектакль, требовала некоторых изменений. Написана она всего лишь шесть лет назад, но сленг быстро устаревает, и фразы «лол» и «кек» уже не используются. Именно поэтому сам драматург и сыновья актрисы вносили коррективы в текст прямо во время репетиций. Кстати, даже музыка в спектакле соответствует современным вкусам молодежи — составление плейлиста было поручено старшему сыну Виктории, Федору.

В основе сюжета спектакля — мать и сын, которые посла потери отца живут в параллельных мирах — реальном и виртуальном. Между родственниками существует стена непонимания и одиночества, а в виртуальном мире — любовь, но построенная на лжи. Чтобы найти путь к сыну, мать заводит фейковый аккаунт и превращается в вымышленного персонажа в сети. Конечно же, 16-летний подросток немедленно влюбляется в незнакомку.

Как герои поведут себя, когда правда выйдет наружу?

«Драматург Андрей Иванов дошел до кульминации, — отмечает Виктория Толстоганова. — Он поднял отношения между матерью и сыном на такой уровень, что хочется сказать: "Остановитесь!"».

Режиссер спектакля Дмитрий Чащин предложил для сцены суперсовременное действие, состоящее из двух пространств. В вербальном актеры общаются со зрителем монологами, переворачивая душу наизнанку. В пластическом — они превращаются в героев компьютерной игры. Чтобы добиться этого эффекта, Толстоганова и ее коллеги по проекту работали с хореографом и копировали движения «симсов».

Виртуальная реальность создается специальными декорациями и подчеркивает, что герои, переходя черту, падают в бездну.

«Спектакль — это маленькая жизнь. Нам хочется прожить ее и сделать выводы, а не на своих ошибках учиться. Обязательно схожу на эту потрясающую постановку»,— поделилась старшеклассница Полина.

Вечные проблемы и вечные вопросы. В спектакле вы не услышите конкретных ответов, но сможете найти их сами. Билеты уже в продаже.

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Рекламодатель: ИП Абузар Денис Викторович

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