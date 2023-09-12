Уникальную возможность приобрести квартиру со скидкой в ЖК «Околица» предлагают новосибирцам

«Все счастливые семьи счастливы одинаково», — говорил классик. Однако квартирный вопрос они точно решают по-разному! Одни стремятся жить в ритме мегаполиса, другие хотят помечтать под шелест деревьев. При этом, всем важно ощущать себя в комфорте и безопасности. Район «Околица» предлагает квартиры, в которых легко создать свою счастливую историю.

Жилой комплекс возводится на границе Калининского района и расположен в одной из самых живописных локаций: березовая роща находится прямо под окнами новостроек.

Строительством занимается надежный застройщик ГК «КПД-Газстрой», на рынке более 20 лет. Каждая деталь в жилом районе тщательно продумана под потребности будущих новоселов.

Только качество и комфорт

Новые дома от 12 до 16 этажей расположены на пересечении улиц Краузе, Гребенщикова и Красного проспекта. В качестве материала для стен используются современные трехслойные панели, которые застройщик выпускает на собственном производстве. Технология создания панелей постоянно совершенствуется в соответствии с актуальными требованиями долговечности, тепло- и энергосбережения. Фасады современных панельных домов проработаны так, что внешне их сложно отличить от монолитных стен. Окраска фасадов выполнена в цветах, гармонирующих с окружающей средой.

Двор без машин

Что касается обустройства двора, то здесь предусмотрено создание единого для всех домов пространства с велодорожкой и разнообразными зонами для игр и прогулок. В первом дворе предусмотрена большая зона с детскими игровыми комплексами в природном стиле и песочным заполнением площадки.

Второй двор — большая рекреационная зона с тематическими площадками для отдыха и ландшафтными зелеными зонами. Для них дизайнеры выбрали растения, опираясь на концепцию «сада непрерывного цветения».

В третьем дворе появится многофункциональная спортивная площадка для командных видов спорта и активных игр, а также зона с уличными тренажерами и уголок для тихого отдыха. У любителей животных будет специальная площадка для выгула.

В основу проекта заложена концепция «двор без машин». Для автомобилей предусмотрены специальные стоянки. Остальное пространство дворов отдано взрослым и детям для безопасного отдыха и игр.

Бесшумные лифты и все удобства

При отделке входных групп и общественных помещений использованы износостойкие, экологичные материалы.

В подъездах установлены грузопассажирские лифты с низким уровнем шума, оборудованы помещения для хранения колясок и велосипедов.

Во всех квартирах установлены датчики пожарной безопасности и проведён интернет. А современные системы видеонаблюдения и домофон в каждой квартире обеспечивают контроль и безопасность.

Семья превыше всего!

В шаговой доступности от жилого комплекса вся инфраструктура города. Также в скором времени появятся собственные школа и детский сад, что обеспечит удобство и комфорт семьям с детьми.

Готовая отделка от застройщика

Покупателям квартир в районе «Околицы» доступны 11 уникальных планировок, включая студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Все они с правильной геометрией комнат. Просторные кухни, широкие прихожие и высокая инсоляция являются преимуществами данного комплекса.

Панорамное остекление лоджий дает большие возможности для зонирования жилого пространства в зависимости от потребностей конкретной семьи.

Приятный бонус: квартиры в ЖК «Околица» оснащены качественными материалами и отделкой, включая: плотный линолеум, натяжные потолки, светлые обои, стильные межкомнатные двери, кафель от пола до потолка в санузлах, установлены приборы учета и отопления, а также сантехника.

Мебель в комнатах можно расставлять уже сразу после получения ключей!

Уникальные предложения для покупки

«Околица» — душевный район. Такой слоган выбрали авторы проекта. Душевный подход начинается с приятных условий покупки и специальных предложений для новосёлов.

В настоящее время для покупателей действуют следующие предложения:

— Скидка на все квартиры до 3%*

— Бесплатная программа обмена жилья** (специалисты продадут вашу квартиру бесплатно и быстро при условии приобретения любой планировки в Околице)

Район «Околица» – это не просто строительный проект, это залог вашего счастья и исполнения мечты о собственном жилье. Здесь вы сможете создать свою семью, ведь это так важно для современной и счастливой жизни.

Душевный район ждет вас! Записывайтесь на просмотр демо-квартир, оцените планировки, качество ремонта и потрясающий вид из окон. Такси по городу — за счет застройщика!

Район Околица, офис продаж:

тел. +7 (383) 373-68-40

Новосибирск, ул. Краузе, 15, к. 1 «а».

Застройщик — ООО «СЗ КПД-Газстрой Сити», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

*Скидка 3% действует с 12.05.2023 до 30.09.2023 при покупке за наличный расчёт, в ипотеку без дополнительного субсидирования. Предложение ограничено.

**Юридическое оформление документов оплачивается отдельно. Срок действия акции до 30.09.23 г.

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ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест»

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