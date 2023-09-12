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общество
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В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину

Фото: АО «Кудряшовское»

Жители Криводановки отметили 323-летнюю годовщину села, а компания «Сибагро» помогла сделать этот праздник ярче и веселей.

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 2

Фото: Любовь Шаповалова

Криводановка — одно из старейших сибирских сел, история которого насчитывает более 300 лет. Здесь бережно хранят собственный колорит и традиции.

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 3

На день Рождения принято дарить подарки — «Сибагро» приготовила для жителей несколько веселых и ярких локаций.

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 4

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 5

Детям устроили настоящий танцевальный батл.

Взрослые и дети активно участвовали в фотосессии на «Генераторе пожеланий», получая забавные и запоминающиеся моментальные фото на память, а вместе с ними шутливые предсказания на весь будущий год.

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 6

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 7

Все гости праздника с удовольствием участвовали в музыкальном конкурсе «Ода колбасе», обменивая четверостишья на увесистые пакеты вкусной продукции — без подарка не ушел никто!

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 8

«Пожелать хочу Сибагро ввысь расти и процветать. Всю продукцию мясную на прилавок поставлять»

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 9

Для совсем маленьких детей тоже было занятие — огромные раскраски-домики, которые использовали не только для рисования, но и для игр. Красочный тренд по соседству поддерживала команда аквагримеров, которые уже на детских лицах рисовали яркие и весёлые картинки.

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 10

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 11

Фото: Любовь Шаповалова

Самой яркой частью праздника стал фестиваль красок — клубы цветной пыли и радостный визг никого не оставили равнодушным.

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 12

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 13

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 14

И даже взрослые, бросив снимать детей, втягивались в веселую игру, обсыпая себя и соседей яркой краской.

Фото В старейшем селе Сибири отметили 323-летнюю годовщину 15

Фото: Любовь Шаповалова

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Токен: LjN8KZysc

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Карина Чиркова
Журналист

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