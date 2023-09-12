Забронируйте тур на Новый год с выгодой до 40%

Турагентство «Свобода Трэвел» рассказывает, как полететь в отпуск дешевле.

Многие заметили, что цены на туры в последнее время растут. Это обусловлено множеством факторов, в том числе подорожанием авиаперелетов. Но сэкономить реально, и вовсе необязательно сидеть на чемоданах и ждать «горящих» путевок. Покупайте туры по акции «раннее бронирование» и экономьте 20–40% от стоимости.

В Новосибирске наступила осень с промозглым ветром, холодными дождями и лужами, не за горами настоящая сибирская зима. Если вы планируете полететь в разгар морозов или на Новый год в тёплое местечко на море, то планируйте свой отдых прямо сейчас! Чем ближе зимний сезон, тем быстрее растут цены на туры. Например, тур с вылетом в декабре, который вы купите сейчас, с большой вероятностью будет стоить на 20–40% дороже в первый зимний месяц.

Акция «Раннее бронирование» распространяется в том числе на самые популярные у новосибирцев зимние направления: Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Египет.

При покупке тура заблаговременно вы сможете забронировать номер в хорошем отеле по адекватной цене. Ближе к зиме в достойных отелях, как правило, мест почти не остаётся. Туристам, которые не успели заранее забронировать номер, приходится выбирать либо хорошие номера, но в очень дорогих отелях, либо номера сомнительного качества в дешёвых отелях.

У туров по раннему бронированию привлекательные условия предоплаты. Вы можете заплатить 20–30% от стоимости, чтобы забронировать тур и зафиксировать на него цену. Остальную часть можно оплатить за две недели до вылета.

Тур в ОАЭ из Новосибирска:



вылет 9 января на 7 ночей



стоимость тура: 75 877 руб./чел.



в стоимость включено:

● авиаперелет: Новосибирск – Дубай – Новосибирск;

● групповой трансфер;

● проживание в отеле Studio M Arabian Plaza Hotel & Apt 3*;

● медицинская страховка;

● питание: завтрак.

Стоимость указана на 1 человека при 2-местном размещении.

Тур в Паттайю из Новосибирска:

вылет 10 декабря на 7 ночей



стоимость тура: 86 589 руб./чел.



в стоимость включено:

● авиаперелет: Новосибирск — Бангкок — Новосибирск;

● групповой трансфер;

● проживание в отеле Olive Tree 3*;

● медицинская страховка;

● питание: завтраки.

Стоимость указана на 1 человека при 2-местном размещении.

Тур на Пхукет из Новосибирска:



вылет 15 декабря на 9 ночей



стоимость тура: 92 360 руб./чел.



в стоимость включено:

● авиаперелет: Новосибирск — Пхукет — Новосибирск;

● групповой трансфер;

● проживание в отеле The Gig 4*;

● медицинская страховка;

● питание: завтраки.

Стоимость указана на 1 человека при 2-местном размещении.

Тур на Шри-Ланку из Новосибирска:



вылет 14 апреля на 9 ночей



стоимость тура: 98 479 руб./чел.



в стоимость включено:

● авиаперелет: Новосибирск — Маттала — Новосибирск;

● групповой трансфер;

● проживание в отеле Sooriya Resort & Spa 4*;

● медицинская страховка;

● питание: завтрак + ужин.

Стоимость указана на 1 человека при 2-местном размещении.

*Подробности и сроки акции уточняйте у менеджеров турагентства «Свобода Трэвел».

Стоимость туров актуальна только на момент публикации.

Турагентство «Свобода Трэвел»:

ул. Немировича-Данченко, 104 (левый берег)



ул. Советская, 64 (правый берег)



тел. +7 (383) 227-61-61



сайт: svoboda.travel

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