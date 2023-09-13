Елена Георгиева: «Новикомбанк помогает предприятиям экономить средства и запускать новые инвестпроекты»

Про поддержку проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики в интервью телеканалу «Звезда» рассказала Елена Георгиева, Председатель Правления Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех. Интервью приурочено к 30-летнему юбилею банка.

Отвечая на вопрос журналиста: «Какие вызовы Новикомбанк принимает прямо сейчас?», Елена Георгиева, в частности, отметила, что сегодня на наших глазах закладывается фундамент новой модели экономического развития страны. «Если в прошлом году много говорилось о времени возможностей, то сейчас, думаю, наступило время достижений. В приоритете, конечно, по-прежнему качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, — подчеркнула Елена Георгиева. — Банк помогает предприятиям экономить средства и запускать новые инвестиционные проекты».

Вместе с тем, по словам Предправления, Новикомбанк открыт и для других направлений деятельности: в прошлом году, например, первым среди кредитных организаций направил свои предложения ответственным ведомствам по критериям таксономии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. За счет снижения коэффициентов риска такие проекты смогут получить кредитование по сниженным ставкам на 0,5-1 пункт по сравнению с рыночным уровнем.

«Мы не только участвуем практически во всех программах государственной поддержки, но и внедряем собственные, проводим профессиональную экспертизу и предлагаем широкий набор финансовых инструментов. Все решения индивидуальны для каждого предприятия, в том числе для высокотехнологичного бизнеса. «Идти в ногу со временем» — для нас не просто слова: мы постоянно развиваемся», — подчеркнула в интервью Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

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