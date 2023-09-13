Елена Георгиева: «Новикомбанк участвует в программе «зонтичных» поручительств корпорации МСП»

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, участвует в программе «зонтичных» поручительств корпорации МСП. Она даёт возможность предприятиям, у которых не хватает залога для получения финансирования, оформить кредит под поручительство корпорации. Об этом в ходе интервью, приуроченного к 30-летию Новикомбанка, телеканалу «Звезда» сообщила Председатель Правления Елена Георгиева.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у Новикомбанка собственные льготные программы для малого и среднего предпринимательства (МСП), Елена Георгиева, в частности, подчеркнула, что клиентам, работающим в кооперации с промышленностью, банк предлагает собственные специальные продукты и программы на преференциальных условиях. Например, для субъекта МСП, участвующего в госзакупках, действует программа, по условиям которой начисляются проценты на остаток средств на спецсчете. Сегодня ставка достигает 10,2%.

Банк также улучшил условия размещения свободной ликвидности для субъектов МСП и повысил доходность продукта по начислению процентов на неснижаемый остаток на расчетных счетах — «НСО с фиксированной ставкой». Теперь максимальная процентная ставка по этому продукту составляет 12,2% годовых.

Кроме того, по словам предправления, Новикомбанк участвует в программе «зонтичных» поручительств корпорации МСП. Она даёт возможность предприятиям, у которых не хватает залога для получения финансирования, оформить кредит под поручительство корпорации. Банк сотрудничает и с региональными гарантийными организациями, структурирует кредитные сделки с использованием инструментов поручительств.

«Малый и средний бизнес — всегда в фокусе нашего особого внимания. Сегодня на плечи таких предпринимателей легла дополнительная нагрузка по обеспечению непрерывности цепочек поставок. Наша миссия проста и ответственна – «взращивание клиента», помощь в развитии его бизнеса. В сегменте МСП все работает наглядно: маленькая компания постепенно становится средней, а некоторые вырываются и в крупный бизнес. В Новикомбанке таких примеров уже немало: росту способствуют открывшиеся рыночные ниши», — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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