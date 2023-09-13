Федеральная девелоперская Группа «Эталон» открыла офис продаж в центре Новосибирска

Группа «Эталон», одна из крупнейших в сфере строительства на российском рынке, открыла новый офис продаж в центре Новосибирск. Напомним, что в этом году компания начала реализацию нового проекта в регионе — ЖК «Счастье в Кольцово». Офис федерального девелопера расположен на Некрасова, 39, недалеко от основных транспортных магистралей города, станций метро «Красный Проспект» и «Сибирская», и ТЦ «Галерея».

Интерьеры офиса созданы по индивидуальному проекту с использованием корпоративных цветов «Эталон», которые нашли отражение в мебели и элементах декора. На одной из стен расположена карта России с городами, в которых возводятся жилые проекты Группы «Эталон». В офисе оборудован детский уголок, где дети могут порисовать, почитать и провести с удовольствием время пока родители занимаются решением квартирных вопросов.

В новом офисе жители и гости Новосибирска смогут получить расширенную информацию о строящихся и реализованных жилых комплексах Компании, о действующих акциях и скидках, оптимальных схемах приобретения квартир, включая программы рассрочки, ипотеки и трейд-ин.

Удобное расположение офиса позволяет клиентам быстро добраться до Группы «Эталон» из любого района города. Личный автомобиль можно комфортно припарковать на автостоянке, расположенной у здания офиса.

Новый офис в Новосибирске вошел в федеральную сеть продаж Группы «Эталон», которая охватывает 35 регионов России. Благодаря обширной географии представительств Компании и открытию новых офисов жители Сибири могут приобрести современные квартиры не только в своем регионе, но и в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и Казани.

Офис продаж Группы «Эталон» в Новосибирске: ул. Некрасова, 39

Тел.:+7(383) 388-65-10

Пн. — пт.: с 9:00 до 20:00,

Сб. — вс.: с 10:00 до 19:00.

Сайт: etalongroup.ru/nsk/

Застройщик ЖК «Счастье в Кольцово»: ООО «Специализированный застройщик «ЭТАЛОН-НОВОСИБИРСК» (входит в Группу «Эталон»).

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

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