Квартиры на берегу Оби от известного застройщика за 2,75 млн

Строительная компания «Акация» — дочерний бренд ГК «Расцветай» — представляет комплекс специальных предложений: ипотеку от 1,9%*, скидку 3% от стоимости жилья и акцию «Спасибо за квартиру»**. Предложение действует при покупке жилья в новом квартале на берегу Оби. Стоимость квартир в квартале «Сосновый бор» максимальна доступна — от 2,75 млн.

Квартал «Сосновый бор» — удобный вариант для быстрого переезда. Застройщик предлагает квартиры с ремонтом «под ключ», для заселения не нужно выполнять лишние действия — достаточно перевезти необходимые вещи.

Первый дом квартала «Сосновый бор» сдается уже в конце этого года.

Квартал «Сосновый бор» расположен в п. Кудряшовский. Здесь есть все условия для комфортной жизни: развитая инфраструктура мегаполиса и красота сибирской природы. Покупка квартиры в этом месте позволит вам насладиться чистым лесным воздухом и освежающим бризом у реки. Все эти факторы дополнят ваш отдых, будь то конец рабочего дня или семейные прогулки в выходные. Важное преимущество квартала «Сосновый бор» — благоустроенная набережная с выходом на пляж. В городе такие локации найти крайне трудно, а жить рядом с ними — удача и привилегия.

Важное преимущество квартала «Сосновый бор» — благоустроенная набережная с выходом на пляж.

При всей экологичности предложения, вы не отказываете себе в преимуществах городской жизни. В шаговой доступности расположены: школа с кадетским классом, детский сад, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, а также пункты выдачи заказов OZON и Wildberries. В ближайшее время в рамках нацпроета «Здравоохранение» в п. Кудряшовский будет построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Рядом с кварталом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда в течение 30 минут можно доехать до метро «Площадь Маркса».

Рядом с кварталом —вся необходимая инфраструктура.

Фасады домов квартала «Сосновый бор» окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает виражное остекление. Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты.

Приглашаем всех желающих на экскурсию в квартал «Сосновый бор», чтобы прогуляться по берегу Оби и насладиться чистым воздухом соснового бора.

Офисы продаж квартала «Сосновый бор»:

п. Кудряшовский

ул. Береговая, 1/1

тел. +7 (383) 255-00-84

акация54.рф

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*В рамках программы «Дисконт на период строительства»: «Семейная ипотека» – от 1,9%; по программе ипотека с господдержкой – от 3,9%. Распространяется на квартал «Сосновый бор». Первоначальный взнос от 15%. Срок кредита до 30 лет. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.09. 23 по 30.09.23 года либо до изменения Банком условий кредитования.

**Акция действует с 01.08.2023 до 30.09.2023. ПАО «Сбербанк» в течение первых 2-х лет с ежемесячных платежей начисляет клиенту бонусы «СберСпасибо». Подробности в офисах продаж компании. Скидка 3% не суммируется с другими акциями и предложениями Застройщика.

ООО СЗ «Магнолия», проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

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