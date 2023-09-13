Незабываемое гастрономическое путешествие в мир вкусов откроет томичам ГАСТРОТУР

Увлекательное приключение в мир Гастрономии устроит жителям Томска ГАСТРОТУР.

Бизнес-завтрак под названием «Посуда для ресторанов: современные тренды 2023» стартует 28 сентября в 10:00 в рестобаре «Капитал».

Жители города получат уникальную возможность познакомиться с ведущими трендами фуд-дизайна.

Спикеры Руслан Ессе и Екатерина Мазякина расскажут об оборудовании для баров, кафе, ресторанов, магазинов и производств, а также поделятся своим опытом.

Следом за бизнес-завтраком с 13:00 до 19:00 состоится Гастротур сразу по 5 концептуальным заведениям Томска: кафе Break me Fast, гастрономическое бистро Nova, гастробар The Burger lab, бар-ресторан СНЕГИРИ, гриль-бар CRAFT.

Каждый сможет найти блюдо на свой вкус: пивное ассорти для больших компаний, хрустящие закуски к пиву, блюда на гриле по фирменному рецепту и многое-многое другое.

Подробная информация на сайте: gastrotyr.ru/tomsk

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