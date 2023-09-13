Отправивший прощальное письмо пассажир рассказал о посадке самолёта в поле под Новосибирском

Пассажир севшего под Новосибирском самолета оставил прощальное сообщение девушке.

Самолет, следующий из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в пшеничном поле Новосибирской области утром 12 сентября. Момент приземления был очень эмоциональным для некоторых пассажиров, которые даже прощались с близкими, ведь они опасались за свою жизнь. Один из пассажиров, по имени Артём, написал влюбленной СМС, в которой говорил, что они падают и прощался со своей возлюбленной. Однако, самолет успешно приземлился и мужчина впоследствии рассказал о своих эмоциях Telegram-каналу Mash Siberia.

Согласно его словам, экипаж объявил, что самолет принял решение не садиться в Омске из-за неблагоприятных погодных условий. Однако, вскоре после этого объявления, пассажиры услышали громкий скрип, и экипаж сообщил, что они готовятся к экстренной посадке. Артём отметил, что страх охватывал всех на борту. Персонал проводил инструктаж и пытался успокоить пассажиров, некоторые из которых кричали и плакали, а некоторые молились. В это время Артём написал своей возлюбленной СМС «Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай зая».

По мере приземления на борту возникло задымление, и атмосфера стала еще более напряженной. Тем не менее, экипаж помог людям быстро спуститься с надувных трапов. Артём помог взять на руки плачущего ребенка. Пассажиров попросили удалиться в лес на случай возможной опасности.

Мужчина выразил благодарность экипажу и жителям Убинского района за помощь. Множество людей пришли на помощь, отвезли пассажиров в место, где их накормили и обогрели. Артёму даже дали корвалол для снятия стресса, так как он испытывал сильное возбуждение все это время.