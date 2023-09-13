Кибермoшенники постоянно находят новые способы выманивания денег у пользователей, и в 2023 году были обнаружены несколько зловещих стратегий, заслуживающих внимания.

Умные боты

Обзоры мoшеннических схем не устанут открывать новые и новые варианты угроз. Одна из тактик, разработанных мoшенниками, связана с использованием ботов в Telegram. В описании сказано, что бот работает на базе ChatGPT4. Он якобы способен находить интимные фотографии и всю подноготную людей по ссылке на их профиль или по номеру телефона. Ввод в заблуждение проводится мастерски: жертвы переходят в специальный чат-бот, где им демонстрируют некие скриншоты, но изображения скрыты. По обещаниям мошенников за небольшую сумму, например, пару сотен рублей за один раз или до 1000 за безлимит, пользователь может получить доступ к этим материалам. Однако даже после оплаты обманщики не предоставляют никаких фотографий.

Важно помнить, что никакой ChatGPT и другие подобные боты не могут заполучить доступ к личной информации пользователей, как бы «хакеры» не уверяли своих жертв.

Легкий заработок через лотерею

Еще один способ заключается в массовой рассылке ссылок в Telegram с предложением «заработать деньги через лотерею». Под предлогом выигрыша, жертве предлагают ввести данные банковской карты для «проверки» или внести небольшую сумму в качестве налога на приз. Результат — мошенники получают деньги или конфиденциальную информацию, а «победители» довольствуются обманом и украденными деньгами.

Работа дешифровальщиком

Не менее опасной стала схема, связанная с расшифровкой аудиозаписей. Мoшенники создали несколько однотипных сайтов с обещанием заработка на распознавании аудиофайлов. Пользователей убеждают, что это задание требует человеческого вмешательства и 100% оплачивается. Однако когда приходит время вывести заработанные деньги, сервис требует верификации аккаунта и взноса в размере 500 рублей. После внесения оплаты жертвы лишаются не только денег, но и рискуют потерять друзей. Ведь на таких схемах часто предлагают дополнительные бонусы за приглашение дополнительных «работников» по реферальным ссылкам.

Распознавание аудиозаписей или переписывание текста с фотографии уже давно под силу современным программам и нейросетям. Для этого не требуется человеческого участия или супермощных компьютеров. Однако люди, которые находятся в поисках быстрого и честного заработка, часто попадаются на эту уловку.

Обзор и разоблачение схем представлено сайтом https://check-dream.com. Очевидно, что мoшеннические схемы в интернете становятся все более хитрыми и изощренными. Пользователям следует быть крайне осторожными и не поддаваться на провокации к быстрым и легким заработкам, которые, как показывает опыт, могут привести только к финансовым потерям и разочарованию.

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ИП Гетагазов Алихан Муссаевич

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