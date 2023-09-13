«Сибирь» по буллитам проиграла «Амуру» в Новосибирске

«Амур» по буллитам обыграл «Сибирь» в Новосибирске.

В Новосибирске подошел к концу Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Гостем стал хабаровский «Амур».

Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл по буллитам со счетом 1:2. В первом периоде никто из команд шайб не забросил. Счет в матче открыл Петр Хохряков с передач Кирилла Слепца и Дмитрия Шевченко. Произошло это на пятой минуте 2-го периода.

На 18-й минуте второго периода благодаря удару Николая Прохоркина с передачи Тейлора Бека счет стал равным. В серии буллитов лучше себя показали гости из Хабаровска. Победный бросок на счету Евгения Грачева.

Как ранее писал Сиб.фм, «Сибирь» разгромно проиграла «Автомобилисту» со счетом 1:6. Первую шайбу забили гости в первом периоде. На последней минуте у Сергея Дубакина был реальный шанс сравнять счет, но этого сделать не удалось. Причем статистика была неплохой.