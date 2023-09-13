Сократить время в 8 раз на автоматизированное тестирование помог компаниям тест-раннер Emcee

В эпоху быстро прогрессирующих технологий и конкурентного рынка, эффективное использование ресурсов является одним из ключевых факторов успеха компании.

В основе такой эффективности лежит правильное распределение задач между сотрудниками, чтобы все машины и оборудование работали на полную мощность и ни одна не простаивала. Это не только повышает производительность и качество продукции, но и снижает издержки, что является важным фактором для улучшения конкурентоспособности компании.

Простаивающая машина или оборудование становятся финансовым бременем, так как покупка и поддержка их работы требуют значительных средств. Когда задачи правильно распределены, минимизируется риск ненужных затрат, таких как временный персонал или хранение ненужного оборудования.

Кроме того, правильное распределение задач помогает улучшить коммуникацию в компании. Когда каждый сотрудник знает, какую задачу он выполняет и в какое время, устраняются путаница и недоразумения.

Сотрудники компании Авито создали тест-раннер Emcee, который ускорил процесс прохождения автотестов. Благодаря платформе, время на автоматизированное тестирование в самой компании сократилось в 8 раз. При этом, количество устройств, на которых можно одновременно запускать тест при помощи платформы, может достигать нескольких сотен, а результат для конкретной организации может оказаться даже выше, чем у самого разработчика.

«На этом рынке есть большая потребность в средствах автоматизации и отсутствуют предложения от российских производителей. Поэтому мы приняли решение о запуске его на внешний рынок», — поделился директор по разработке платформы Авито, Вадим Мадисон.

Многие компании уже решились на оптимизацию процесса. В тестовом режиме платформу уже используют, например, онлайн-кинотеатр Иви, российский сервис для организации путешествий Tutu.ru и международная финтех компания Space307.

Продукт доступен в нескольких версиях. Можно купить лицензию, отдать предпочтению облачному сервису с арендой ресурсов в нужном объеме для тестирования, или попробовать бесплатную версию, доступную на GitHub.

При этом, конечная стоимость продукта в обеих платных версиях сейчас существенно ниже стоимости зарубежных аналогов.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что правильное распределение задач является одним из фундаментальных принципов управления в компании. Этот процесс помогает максимально использовать имеющиеся ресурсы, сокращает издержки, улучшает коммуникацию и повышает мотивацию сотрудников. В результате, компания может достичь большего успеха и добиться лидерских позиций на рынке, поэтому многие предприниматели заботятся о будущем и принимают решения своевременно.