Елена Георгиева: Новикомбанк совершенствует программу «Развитие»

Новикомбанк совершенствует совместную с Госкорпорацией Ростех программу «Развитие», направленную на привлечение и удержание высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики. Об этом в интервью телеканалу «Звезда», приуроченном к 30-летнему юбилею Новикомбанка, сообщила Председатель Правления Елена Георгиева.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Новикомбанк помогает справляться Госкорпорации с дефицитом квалифицированных кадров, Елена Георгиева, в частности, подчеркнула, что банк уделяет особое внимание поддержке сотрудников промышленных предприятий.

Так, совместно с акционером банк разработал стимулирующую программу «Развитие» для лидеров производства предприятий Госкорпорации Ростех. Ее цель – предоставить лучшим работникам банковские продукты на льготных условиях. Наиболее востребованные работники компании, проявившие себя на производстве, в общественной деятельности или нуждающиеся в социальной поддержке могут получать банковские продукты и услуги по сниженным ставкам. Таким образом, предприятие-участник программы «Развитие» приобретает дополнительный инструмент для укрепления кадрового состава.

В числе тех, кто может претендовать на особые условия, – победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, имеющие трудовые награды и поощрения, высокопрофессиональные молодые специалисты. В дальнейшем Новикомбанк планирует расширять условия программы.

Программа пользуется популярностью — уже 128 предприятий заключили соглашения с банком о сотрудничестве в рамках данного проекта.

«Наш акционер — Ростех — входит в тройку крупнейших работодателей страны: общая численность сотрудников госкорпорации достигает 600 тысяч человек. А если прибавить к ним штат предприятий-партнёров в рамках кооперации, то этот показатель превысит 1 млн. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для крупнейшей промышленной Корпорации – не пустой звук. А значит, и для нашего банка тоже... Для работников промышленных предприятий Новикомбанк совместно с акционером уже реализует льготную программу поощрения «Развитие», — отметила в своём интервью Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». LjN8KJ6EB