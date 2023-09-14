ФК «Новосибирск» обыграл «Амкар-Пермь»

Матч 9-го тура LEON-Второй лиги А между «Амкаром-Пермь» и «Новосибирском» завершился победой нашей команды со счётом 1:0.

Новосибирск лидирует в турнирной таблице.

Домашний матч LEON-Второй лиги А ФК «Новосибирск» — ФК «Текстильщик» (Иваново) пройдет 17 сентября в 17:00 на стадионе «Спартак».

В этот день всех болельщиков ждет очное голосование по выбору названия главной футбольной команды нашего города.

Зрители матча смогут выбрать будущее имя клуба из двух самых популярных исторических названий («Чкаловец» или «Сибирь») или отдать свой голос за сохранение наименования «Новосибирск».

Подробная информация в официальном сообществе ФК «Новосибирск»: https://vk.com/fcnsk?w=wall-29591199_59825

Контролировать процедуру голосования и подсчёт голосов будет Наблюдательный совет, в который войдут:

• от футбольной общественности — ветеран новосибирского футбола;

• от фанатов — представитель объединения Novosibirsk Ultras;

• от болельщиков — один из обладателей Абонемента на сезон-2023/2024.

Наша команда — наш выбор!

Предварительная онлайн-продажа билетов: vk.cc/cqBZem.

Продажа сезонных абонементов осуществляется только онлайн: vk.cc/cqBZVl.

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