Новикомбанк отчитался об устойчивом развитии

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2022 год. Документ подготовлен в соответствии с планом мероприятий по внедрению ОСК-принципов, направленным на реализацию повестки национальных целей развития Российской Федерации.

Новикомбанк впервые публикует «Отчёт об устойчивом развитии», в котором учитывались как лучшие банковские практики, так и рекомендации Банка России. В документе раскрыты такие темы, как этапы трансформации Новикомбанка, связанные с повесткой устойчивого развития, его вклад в достижение национальных целей России, принципы ответственного ведения бизнеса, социальная эволюция и благотворительная деятельность, экологический менеджмент, управление рисками и корпоративное управление.

Тема ответственного финансирования не первый год находится в фокусе внимания Новикомбанка. Основные аспекты устойчивого развития всегда присутствовали в системе корпоративного управления, но не выделялись в самостоятельные направления. В 2021 году банком был принят План мероприятий по развитию и внедрению ОСК-принципов («окружающая среда, социальное развитие и корпоративное управление»). Аббревиатура используется банком в качестве замены иностранного понятия «ESG». В широком смысле понятие «ОСК» означает устойчивое развитие организации, которое строится на бережном отношении к окружающей среде, высокой социальной ответственности и должном качестве корпоративного управления.

Этот отчёт — результат закономерного развития сложившейся в банке практики, ориентированной на прозрачность и последовательность в освещении своей деятельности и соблюдении интересов всех сторон. В дополнении к финансовой отчётности Новикомбанк планирует на ежегодной основе раскрывать достижения в области устойчивого развития, постепенно охватывая всё более широкий спектр вопросов, волнующих акционеров, инвесторов, сотрудников и других заинтересованных лиц.

«Мы решили опубликовать отчёт об устойчивом развитии в непростое и вместе с тем насыщенное событиями время. Несмотря на новые экономические условия и переход инициативы развития ОСК-повестки от зарубежных инвесторов к государству, её актуальность по-прежнему бесспорна. Очевидно, что отечественная промышленность должна развиваться с учетом принципов экологической и социальной ответственности, поэтому, как опорный банк Ростеха, мы последовательно интегрируем концепцию устойчивого развития в наши стратегические планы, а также консультируем клиентов по внедрению этих принципов в новые производственные проекты», — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». LjN8KAhi7