Определены победители XVIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». К участию в проекте было представлено рекордное число заявок — более 1 000 работ от журналистов, авторских групп и средств массовой информации из всех десяти регионов округа. Наиболее активно проявили себя корреспонденты и редакционные коллективы из Алтайского и Красноярского краев, а также Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Центральная тема конкурса в 2023 году — «ЗаПРОс на справедливость».

Самой многочисленной по количеству заявок стала главная номинация проекта — «ПРО Родину», в которой вручается премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. В пяти категориях было подано более 220 журналистских работ, которые посвящёны примерам истинного патриотизма, сплочения российского народа на основе глубинного чувства справедливости и беззаветной преданности своей стране.

По итогам голосования жюри в категории «Журналист электронного СМИ» победу одержал корреспондент телеканала «ОТС» (Новосибирская область) Станислав Блинов за документальный фильм «Мариуполь.Обитаемый остров». Журналист побывал в разрушенном Мариуполе, чтобы увидеть, как живет город после освобождения. Среди авторов печатных и сетевых изданий лучшей работой признана статья «По эту сторону «ленточки» корреспондента газеты «Областная» (Иркутская область) Александры Никитиной, которая провела отпуск в лагере для беженцев в городе Джанкое в Республике Крым.

Победителем среди печатных и сетевых изданий выбрана газета «Алтайская правда» со специальным проектом «СВО. Портрет женщины». Авторы из Алтайского края рассказали о роли женщин — тех, что объединяются сегодня по всей стране, чтобы помочь мужчинам в борьбе с неонацизмом. В категории «Электронное СМИ» победа присуждена телекомпании «8 Канал. Новосибирск» за фильм «Герои нашего времени» о новом пантеоне героев — солдатах и офицерах, которые погибли во время выполнения боевых задач. В лидеры среди районных изданий в этом году вышла газета «Канские ведомости» (Красноярский край) с серией работ о командировке сотрудников редакции в ДНР и ЛНР.

Особого внимания жюри за документальный фильм «Тайны ледяной принцессы» о самобытной истории Сибири удостоена Лариса Духовникова (ГТРК «Новосибирск»). В видеоочерке рассказывается о научных исследованиях уникальной мумии женщины, найденной археологами в древнем захоронении на плато Укок в 1993 году, которая сегодня хранится в Национальном музее Республики Алтай. Автор материала будет награждена специальным призом проекта.

Одной из ключевых тем для сибирских медиа остается экономика: в свете вызовов, стоящих перед страной, особое внимание журналисты уделяют вопросам технологического суверенитета и развитию территорий Сибири. Актуальным задачам импортозамещения, которые успешно решают предприятия Алтайского края, посвящена серия работ в номинацию «ЭкономикаПРО» лауреата премии в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» — журналистки газеты «Вечерний Барнаул» Алисы Тростниковой. В категории «Журналист электронного СМИ» высшую оценку судейской комиссии получил видеосюжет «ТОР: успехи и перспективы» корреспондента телеканала «Томское время» Александра Стучеброва о трудностях и перспективах развития территории опережающего социально-экономического развития в городе Северске Томской области.

В номинации «Наука и образование», которую поддерживает генеральный партнёр конкурса ПАО «ГМК «Норильский никель», на суд жюри представлялись работы о реализации научного и образовательного потенциала Сибири. На первое место в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» вышел корреспондент газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» Виталий Соловов с серией публикаций об исследованиях в рамках реализации проекта создания Центра коллективного пользования «СКИФ». В категории «Журналист электронного СМИ» несомненным лидером оказался проект «Что и как» журналиста Александра Прудникова — автор рассказывает о работе Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

Символично, что в Год педагога и наставника победителем в категории «Журналист электронного СМИ» номинации «Демографическая ПРОгрессия» стал сюжет «Человеку нужен человек» журналиста ГТРК «Алтай» (Алтайский край) Юлии Непомнящих о реализации проекта по социализации детей, оставшихся без попечения родителей. В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» жюри определило лучшей работу «Десять любящих детских рук» корреспондента газеты «Грани» (Красноярский край) Елены Байкаловой о многодетной семье, воспитывающей пятерых детей.

Награды в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» номинации «Здоровье» удостоена публикация Полины Болдыревой (ИА ТАСС, Новосибирская область) — интервью с профессором Новосибирского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Михаилом Михайловским «В хирургии мелочей нет». Наибольшее число голосов в категории «Журналист электронного СМИ» набрал специальный репортаж «10 лет после пересадки сердца» Остапа Григорьянца (ГТРК «Кузбасс», Кемеровская область) о мастерстве хирургов и людях, живущих полной жизнью после сложной операции.

В номинации «Свой дом», которую традиционно поддерживает надежный партнер конкурса «Сибирь.ПРО» холдинговая компания «Сибирский цемент», бесспорным лидером в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» стал материал корреспондента ИА ТАСС (Томская область) Анны Глушенковой, посвященный инициативе «Дом за рубль» о программе по реставрации памятников архитектуры в г. Томске. В категории «Журналист электронного СМИ» члены жюри высоко оценили работу журналиста телекомпании «ТВН» Яны Смирновой, снявшей репортаж о строительстве площади Защитников Донбасса в городе Новокузнецке (Кемеровская область — Кузбасс).

О тружениках села, которые своим честным трудом вносят весомый вклад в продовольственную безопасность Сибири, рассказывается в номинации «АгроПро». Лучшим в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» объявлен Андрей Курочкин (газета «Наш Красноярский край») за материал о работе аграриев «Интересно работать и жить. Секрет успеха Владимира Велькера», в котором глава крестьянско-фермерского хозяйства рассказывает о перспективах развития предприятия. В категории «Журналист электронного СМИ» лидером стала Галина Журова (ГТРК «Иртыш») — автор проекта «Сибирский характер» о фермерах, развивающих собственное хозяйство в сложных климатических условиях Омской области.

Номинация «Цифровая Сибирь», учреждённая генеральным партнёром проекта Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком», посвящена развитию телекоммуникационной отрасли на территории Сибири, ключевым трендам в IТ индустрии и телеком-сфере. Обладателем премии стал обозреватель бизнес-портала «Континент Сибирь» (Новосибирская область) Игорь Черных с материалом «Что не так в искусственном интеллекте сегодня? Не о том мечтали братья-фантасты в ХХ веке» об опасностях, которые несет в себе искусственный интеллект.

ПАО «Ростелеком» на протяжении многих лет поддерживает ещё одну номинацию проекта — «Молодая Сибирь». Среди авторов печатных и интернет СМИ лучшей признана серия работ Анастасии Ландо (интернет-портал «VSE42.RU», Кемеровская область) о молодых людях, достигающих значительный успехов в науке и творчестве, несмотря на тяжелые физические недуги. Корреспондент ГТРК «Иркутск» (Иркутская область) Елена Малышкина победила в категории «Журналист электронного СМИ» с видеосюжетом «Сын полка» о мальчике-сироте, мечтавшем участвовать в параде Победы.

В номинации члена жюри, сенатора Российской Федерации Александра Карелина «Герой нашего времени» победила Ирита Минина, руководитель телекомпании «Томское время» с проектом «Лично знаком», включившем серию интервью с известными общественными деятелями: поэтом Анной Долгаревой, актером, журналистом, военкором и общественным деятелем Владом Маленко и другими.

Учредитель номинации «Надёжная энергетика» — генеральный партнёр проекта ПАО «Россети Сибирь» — высоко оценивает объективность контента, использование современных трендов в коммуникации с читателем, яркость и легкость изложения ключевой идеи. По общему мнению компетентного жюри, именно эти качества присущи проекту «Технологично. Как согревались без батарей и обогревателей? Всё про отопление» Натальи Фаткиной, автора и ведущей телекомпании «12 канал» (Омская область).

ООО «УК «ЭЛСИ» выступает учредителем номинации «Горный ПРОфиль». Победу в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» в ней одержала корреспондент газеты «Московский Комсомолец в Кузбассе» Ирина Соловьева за материал «Кузбасс остается угольным регионом: в Кемерове открыт единственный в России интерактивный Музей угля». Лучшим журналистом электронного СМИ названа Екатерина Юрганова с документальным фильмом «Осинниковская. Жизнь и судьба» (телеканал «Десятка», Кемеровская область).

Материалы, посвящённые корпоративной социальной ответственности, государственно-частному партнёрству, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири, оценивались в номинации «ПРО КСО и благотворительность» компании «СУЭК-Кузбасс». В этом году лауреатом премии выбрана журналист ГТРК «Алтай» (Алтайский край) Юлия Непомнящих с материалом «Как сельский бизнесмен Петров вдохнул жизнь в умирающее село Чеканиха в Усть-Пристанском районе».

В номинации «ПРОфессия железнодорожник» партнёра проекта Западно-Сибирской железной дороги лидером стала корреспондент телеканала «Толк» (Алтайский край) Ирина Корчагина, представившая на конкурс «Спецрепортаж»: как проводит свой день дежурный по барнаульскому вокзалу.

В 2023 году в проекте «Сибирь.ПРО» дебютировала номинация «ПРОфессиональный взгляд». К участию были допущены аналитические материалы, представляющие примеры использования современных инструментов журналистики. Победу одержал Андрей Мужщинский (журнал «Журналистика и медиарынок», Красноярский край) со статьей «Журналистика не отпустила». В номинацию также принимались работы студентов профильных факультетов вузов округа. Лучшей студенческой работой признан фильм «Специальная военная операция. Герои и волонтеры СФУ» Ирины Скляниной, студентки Сибирского федерального университета.

Специально для фотокорреспондентов сибирских СМИ открыта номинация о самобытной истории, сохранении этнокультурного многообразия и культурных традиций народов Сибири «ПРО туризм». Премию поддерживает специальный партнёр проекта — Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС). Согласно решению судейской комиссии, лучшим признан Андрей Заржецкий, фотограф сетевого издания «VN.ru Все новости Новосибирской области» с репортажем «Город эскимосов и огненный привет Анне Кикиной: итоги фестиваля иглу-2023 в Новосибирске».

В номинации «ПРО спорт», которую поддерживает специальный партнер проекта волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск», победу одержал автор и ведущий рубрики «На спорте» Артём Тарасов (телеканал «Катунь 24», Алтайский край). Серия сюжетов, где журналист берет уроки у тренеров по разным спортивным дисциплинам, признана лучшей среди работ на спортивную тематику.

«ПРОверенный источник» — специальная премия Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», учреждённая инфопартнёром проекта — информационным агентством «Интерфакс» будет вручена Игорю Черных, обозревателю бизнес-портала «Континент Сибирь», Новосибирская область.

Поздравляем коллег с заслуженными победами!

Награды лучшим представителям сибирских СМИ по итогам XVIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» будут вручены в Новосибирске на официальной церемонии. Кроме того, победителей ждёт пресс-тур на ряд современных объектов экономики регионов округа.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры: ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры: АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «УК «ЭЛСИ», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры: ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты — Сибирь», «Комсомольская правда — Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Специальные партнёры: Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск».

Сибирский окружной информационный центр

630091, г. Новосибирск, ул. Державина,18;

тел: 8 (383) 232-52-94, 232-52-93;

E-mail: info@sfo.rsnet.ru

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Ассоциация «Сибирский ОИЦ»

Токен: LjN8K81rf