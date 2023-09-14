Перекус в самое сердечко! Новосибирская компания HEMPANY создала полезный перекус из технической конопли!

Продукт с уникальным составом и более чем тысячелетней историей кулинарного применения заново открыли в Новосибирске. Компания HEMPANY вырастила собственное поле технической конопли, из семян которой создала ХАРТСЫ.

ХАРТСЫ — жареные семечки с разными вкусовыми добавками, область применения и польза которых не имеет границ.

Древние скифы, как и наши предки, русичи, знали толк в непритязательном на вид растении. Из листьев конопли получали материю и делали бумагу, ствол шёл на изготовление влагоустойчивых канатов, ну а питательные семена, были частью ежедневного рациона в виде хлеба, каш и даже попкорна. Коноплю в промышленных масштабах выращивали в СССР. А потом ценный продукт будто намеренно криминализировали, хотя в сельском хозяйстве использовались культуры, не содержавшие наркотических веществ.

Загоревшись идеей возвращения конопли на продовольственный рынок, энтузиасты из HEMPANY в 2021 году засеяли первое, взятое в аренду поле, а заодно провели исследование, показавшее, что общество в целом не имеет понятия ни о пищевой ценности технической конопли, ни о её вкусовых качествах. Всего горсть семян содержит 20% дневной нормы белков и жиров для взрослого человека, множество витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов и способно надолго утолить голод без вреда для фигуры и здоровья. Уникальность конопляного семени ещё и в том, что в его составе присутствует компонент, идентичный белку в крови человека, а качество жиров ОМЕГА 3 по количеству и качеству не уступает красной рыбе премиум сортов — это редкость для растения.

«Мы решили сделать нашей миссией именно популяризацию конопли, как ценного суперфуда, который круче семян чиа и проростков пшеницы, а также предоставить людям возможность познакомиться с ней ближе и, за небольшие деньги, — отмечают в компании. — Для этого мы долго думали над форматом и видом будущего продукта, пока в голову не пришла гениальная идея — пожарить семена. Результат превзошёл все ожидания. В процессе мы узнали, что наши бабушки знают такой вид снека из детства! Сами семечки сохранили все вкусовые и полезные качества, а потребитель получил возможность за очень низкую цену открыть для себя мир пользы конопли в самом понятном виде — жареные семечки!»

Производитель разработал линейку из четырёх видов ХАРТСОВ с различными добавками, повторяющими вкусы чипсов и сухариков, что открывает широкое поле применения продукта. Ведь это не только быстрый перекус, но и отличная добавка практически в любое блюдо — салат, суп, йогурт, пюре, смузи, выпечка да что угодно!

Кстати, оригинальные и простые рецепты с семечками можно найти на сайте hempany.co, ну а сами ХАРТСЫ также можно приобрести на сайте компании.

Не раскрывая тайну рождения имени сибирского супер-фуда, намекнём лишь на то, что ХАРТСЫ — это продукт от чистого сердца, для вашего здоровья и долголетия.

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ИП Тунев Илья Игоревич

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