Под Новосибирском насмерть разбился водитель мотоцикла

Под Новосибирском в ДТП погиб мотоциклист.

В Новосибирском районе дорожная авария унесла жизнь водителя мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, сегодня, 14 сентября, примерно в 20:05 в Новосибирском районе находившийся за рулем автобуса НефАЗ мужчина 1978 года рождения, двигаясь со стороны мкн. Пашино с левым поворотом на Северный обход, врезался во встречный мотоцикл «Хонда», которым управлял мужчина 1995 года рождения.

Отмечается, что автобус не был маршрутным транспортным средством. В ДТП погиб мотоциклист. В момент дорожной аварии в автобусе не было никого, кроме водителя. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске произошла перестрелка на площади Калинина.