Спортивный фурор: VIRA вдохновляет и поддерживает на полумарафоне А. Раевича

Компания выступила партнером праздника бега в Новосибирске.

В прошедшую субботу команда девелопера VIRA внесли свой вклад в корпоративную эстафету в полумарафоне А. Раевича, который собрал целую армию энтузиастов спорта и здорового образа жизни. Помимо того, что VIRA выступила партнером мероприятия, в эстафете приняли участие ее сотрудники, которые продемонстрировали не только спортивную выносливость, но и выдающиеся командные навыки, что подчеркнуло важность взаимодействия и солидарности всех участников.

Как партнер мероприятия, для участников забега VIRA организовала брендированную зону, где спортсмены могли преобразиться с помощью аквагрима, добавив красок и ярких моментов в свой образ. А чтобы бегуны легко прошли полумарафонскую дистанцию, девелопер специально пригласил диджея, который подобрал самые вдохновляющие ритмы для бега. В шатре VIRA участников ждал кейтеринг, где каждый мог пополнить запасы энергии и восполнить водный баланс. Помимо участия в гонке, под эгидой компании проводились подготовительные тренировки по бегу для всех желающих команд на стадионе «Открытие банк арена». Подготовка стартовала за месяц до главного мероприятия и предоставила отличную возможность укрепить командный дух, позволяя участникам еще ближе сблизиться в преддверии соревнований.

«Полумарафон Раевича — событие ежегодное и ожидаемое всеми, кто по разным причинам хочет пересечь финишную черту: одни хотят доказать себе что, другие — за компанию поддержать друзей, третьи — показать всем свои навыки и умения. Главное, что всех этих людей объединяет одно — упорство и мотивация. Вот нам и захотелось поддержать столь упорную часть наших жителей точками активностей VIRA на этом марафоне.

Да и самим стало любопытно пробежать и посмотреть, на что мы способны.

И в итоге, заняв весьма хорошие места, мы рассудили, что если будем тренироваться бегать 12 лет, а столько мы развиваемся в девелопменте, то и среди бегунов лидерских позиций нам не избежать.» — прокомментировал событие Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

«Вира» на языке строителей означает вверх. Компания VIRA поднимает планку и стремится занять новые высоты. По мнению ее руководителей, опыт, который накопил застройщик в предыдущие годы, а также новая стратегия развития позволит компании взять новую высоту и подарить жителям новый уровень современного комфортного жилья.

Справка о компании

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

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