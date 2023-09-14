В Новосибирске произошла перестрелка на площади Калинина

В Новосибирске жители стали свидетелями конфликта на площади Калинина.

Посетители кафе на площади Калинина в Новосибирске могли наблюдать конфликт между вооруженными мужчинами. Об этом сообщил 14 сентября Телеграм-канал «Экстренный НСК».

Отмечается, что сначала новосибирцы заметили двух мужчин, которые выясняли между собой отношения. Вскоре на помощь к одному из них прибыло подкрепление.

«Словесная баталия быстро переросла в массовое побоище, следом и в вооружённое противостояние», — пишет ТГ-канал.

Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники Росгвардии, и участники конфликта исчезли. На данный момент иных подробностей нет.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело столетнего пенсионера.