В Новосибирской области выборы прошли под видеонаблюдением от «Ростелекома»

«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения в 886 избирательных участках и помещениях территориальных избирательных комиссий Новосибирской области, где с 8 по 10 сентября прошли выборы главы региона и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Каждый избирательный участок оператор оснастил современными видеокамерами с высоким разрешением и возможностью передачи звука. Устройства располагались таким образом, чтобы полностью контролировать избирательный процесс: от выдачи бюллетеней до ящиков для голосования. Также «Ростелеком» организовал дежурство специалистов техподдержки.

Общественные наблюдатели и кандидаты могли следить за трансляцией на специальном портале, а запись направлялась в центр обработки данных провайдера для хранения до подведения итогов голосования. Такой подход обеспечил прозрачность и объективность результатов.

«Выборы губернатора на всей территории Новосибирской области прошли в установленном порядке, без существенных нарушений. Общая явка составила 31,86%. В голосовании приняли участие около 700 тысяч человек», — рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

В этом году жители области впервые смогли проголосовать онлайн благодаря системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), разработанной «Ростелекомом». По данным областной избирательной комиссии, этой возможностью воспользовались более 76 тысяч человек.

«Система ДЭГ позволяет проголосовать онлайн, в любом месте в удобное время. Для этого необходимо только мобильное устройство, доступ в интернет и подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. В этом году ДЭГ применялась в 24 регионах России, в 18 из них, в том числе и в Новосибирской области, — впервые», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

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