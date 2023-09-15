Легендарная ФШ «Динамо» Москва открывает новые локации для тренировок в Новосибирске

Футбольная школа «Динамо» Москва открывает новые локации в Новосибирске. Одной из них является спорткомплекс «SPORTBOX Березовая Роща», расположенный по адресу Планетная 53а. На месте осуществляются тренировки для детей 2018-2017, 2016-2015 и 2014-2013 годов рождения. Также имеется утренняя группа для детей 2010-2012 годов рождения, и вечерняя группа для детей 2008-2010 годов рождения.

Еще одна локация — спортивный комплекс «Olympic Sity» по адресу Бродского 2/3. Тренеры занимаются с детьми 2018-2017 и 2016-2015 годов рождения.

Третья локация — Zабей по адресу 1-е Мочищенское шоссе 6. Здесь проводятся тренировки для детей 2018-2017 и 2016-2015 годов рождения.

И последняя локация — «Сибирь-Арена» по адресу Немировича-Данченко 160. На этой локации будут заниматься дети 2018-2017, 2016-2015 и 2014-2013 годов рождения.

Группы по возрасту являются предварительными, окончательные распределения будут производиться после формирования базы входящих звонков.

Полноценный старт тренировок планируется с 25 сентября по 2 октября.

Отметим, что футбольная школа «Динамо» Москва предлагает ряд преимуществ, в числе которых:

- Скаутинг академии ФК «Динамо» Москва;

- Официальная детская футбольная школа ФК «Динамо»;

- Использование тренировочных методик футбольной Академии «Динамо» им. Л.И. Яшина;

- Профессиональный тренерский состав с лицензиями UEFA;

- Особое внимание уделяется тренировкам вратарей;

- Участие воспитанников школы в футбольных турнирах «Динамо» вместе с воспитанниками Академии «Динамо» и ее филиалов.

Абонемент на тренировки стоит 6000 рублей за 12 занятий. В случае болезни продолжительностью более 14 дней возможно перенести занятия. При покупке абонемента предоставляется бесплатная спортивная страховка ВТБ.

«Динамо» — школа, где рождаются чемпионы! Присоединяйтесь к футбольной семье и покоряйте вершины с настоящими героями!

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ООО «ФШ "Динамо Новосибирск"»

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