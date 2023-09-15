Новикомбанк нарастил кредитно-гарантийный портфель для МСП в Челябинске в 4 раза

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступает активным участником системы мер господдержки, в том числе финансирует проекты малых и средних предприятий (МСП) с применением механизмов льготного кредитования. Об этом участникам Конференции «Бизнес. Лидерство. Успех» рассказала Ирина Кудрякова, управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Челябинске. Мероприятие приурочено к празднованию дня рождения Комитета по развитию женского предпринимательства.

Более ста предпринимателей Челябинска и Челябинской области, представители администрации города и финансовых структур стали участниками VI Конференции «Бизнес. Лидерство. Успех». В центре внимания — вопросы популяризации предпринимательства в регионе, информирования МСП о возможностях льготного финансирования и о мерах поддержки бизнеса.

Ирина Кудрякова в рамках выступления на конференции рассказала об инструментах, которые использует Новикомбанк, чтобы оказывать всестороннюю поддержку российским предпринимателям. Среди наиболее востребованных программ — Льготное кредитование инвестиционных проектов создания производства приоритетной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации № 295), финансирование проектов цифровой трансформации (ПП № 1598), экспорта и импорта высокотехнологичной продукции (ПП № 191, ПП № 895).

Новикомбанк активно наращивает поддержку малого и среднего предпринимательства, так, кредитно-гарантийный портфель субъектов МСП банка в Челябинске в третьем квартале 2023 года вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк выдал компаниям малого и среднего предпринимательства Челябинской области кредитов и гарантий на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Банк применяет в своей работе механизм «Зонтичных» поручительств АО «Корпорация МСП», а также механизм поручительства образованных субъектами Российской Федерации фондов поддержки предпринимательства и фондов содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, банк аккредитован АО «Корпорация МСП» и реализует программу стимулирования кредитования субъектов МСП, что позволяет компаниям получить финансирование по льготной ставке.

«Мы понимаем, насколько поддержка предпринимательства важна для развития российской экономики, создания здоровой конкуренции и рабочих мест. Новикомбанк – это не только банк-кредитор предприятий МСП, но и их партнер и союзник. Для того, чтобы понимать потребности бизнеса и находиться в диалоге с предпринимателями, эксперты банка регулярно принимают участие в мероприятиях, направленных на взаимодействие с МСП», — подчеркнула Ирина Кудрякова, управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Челябинске.

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АО «Новикомбанк»

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