Опубликованы завораживающие кадры новосибирских мостов и дорожных развязок с дрона

В Новосибирске выпустили мини-фильм «Транспортная артерия России».

15 сентября в рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила видеоролик «Транспортная артерия России». В нём научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает историю строительства мостов, начиная с времён Новониколаевска, о развитии общественного транспорта мегаполиса, а также создании и реконструкции вокзалов и аэропорта.

В ролике показаны завораживающие кадры в том числе с дрона. Смотрите видео!

Ранее Сиб.фм выпустил ролик об архитектурном стиле Новосибирска, где рассказывается история строительства достопримечательностей нашего города.