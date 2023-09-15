Появились фото генерала Сергея Суровикина из Алжира

По данным СМИ, генерал Сергей Суровикин находится в Алжире с рабочей поездкой.

Генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом стало известно из фотографий, опубликованных источником, близким к военачальнику. Кадры появились в telegram-канале GRAY ZONE, который связывают с ЧВК «Вагнер».

Поездку генерала Суровикина в Алжир связывают с важностью восточного направления военно-политической политики страны. Источник отмечает, что высокий уровень доверия к Суровикину может говорить о его возможном назначении на должность, связанную с работой в этом направлении.

В мае 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Сергей Суровикин будет отвечать за диалог между Вооруженными Силами РФ и военной компанией по вопросам поставок боеприпасов. Однако 23 июня 2023 года наемники ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина устроили вооруженный мятеж. В это же время было опубликовано видео, на котором Суровикин обращается к бойцам ЧВК, призывая их остановиться.

С 24 июня генерал перестал появляться в публичном пространстве. Согласно данным американской разведки, опубликованным The New York Times, Суровикин знал о подготовке мятежа, целью которого было свержение руководства Минобороны РФ. В августе СМИ со ссылкой на источники сообщили об освобождении Суровикина от должности главкома Воздушно-космических сил. Официального подтверждения об отставке не было, но в сентябре упоминания о генерале исчезли с сайта Минобороны. В начале сентября депутат Госдумы Виктор Заварзин заявил, что Сергей Суровикин получил "неплохую" должность в странах СНГ.