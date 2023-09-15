Выгоднее, чем в банке: VIRA расскажет сибирякам о бонусной ипотеке в ТРЦ «АУРА»

Ипотечная суббота – это уникальное событие, которое посвящено помощи и поддержке в приобретении собственного жилья. Мероприятие проводится на регулярной основе и объединяет застройщиков, представителей банков и покупателей.

Ведущий девелопер Новосибирска VIRA примет участие в мероприятии уже в эту субботу, 16 сентября в ТРЦ «Аура». С 12:00 до 17:00 специалисты расскажут о выгодных вариантах приобретения квартиры в каждом из трех комплексов: ЖК «GRANDO», ЖК «LUNA» и ЖК «Gorizont». Все три проекта задают новый уровень жилищного строительства в столице Сибири.

Гости получат уникальное спецпредложение и смогут ознакомиться с планировками квартир, вариантами отделки, получив исключительные условия на ипотеку от банков. Также в числе выгодных предложений при общении с представителями VIRA — консультации, индивидуальный подход и особенные бонусы.

Жилой комплекс Luna — это 23-этажный дом класса «комфорт-плюс» с невероятным витражным фасадом и стилобатной частью. Современный стиль, комфорт и удобная инфраструктура вокруг. Возводится на ул. Ляпидевского, в Заельцовском районе, всего в километре от главной улицы города — Красного проспекта. С помощью инновационного подхода и лучших дизайнерских решений VIRA смогла представить гармонично расположенные квартиры площадью от 34, 9 до 96,7 м2, а также двухэтажный отапливаемый паркинг на более, чем 100 мест, включая места с зарядками для электромобилей.

Жилой комплекс Gorizont является проектом комфорт-класса. 15 этажей для людей нового поколения. Концепция «smart» прямо сейчас плотно входит в нашу жизнь, ведь в ЖК уже продуманы элементы системы «умный дом» с возможностью дистанционного открытия ворот, просмотром записей камер видеонаблюдения, оплатой счетов, а также доступом в дом по Face ID. Все квартиры отвечают четко поставленному запросу аудитории. Квартирография предлагает лучшие варианты для: пары, молодой семьи с детьми, пенсионеров, студентов и даже одиночек, полностью отдавшихся работе и самореализации.

Проект жилого комплекса Grando, как говорят в СМИ, главная достопримечательность Дзержинского района. Будущее в этом ЖК уже наступило: невероятная футуристичная постройка, за строительством которой можно смотреть в прямом эфире, в самом сердце города. Опережая время, в 2023 году Grando уже удалось войти сразу в два ТОПа престижной премии: федеральный список финалистов номинации «Лучший жилой небоскреб России» и региональный список финалистов номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

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