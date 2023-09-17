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общество

В Новосибирске байкеры закрыли мотосезон-2023 — фотоотчёт

Фото: Юрий Бабичев, Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске прошел фестиваль закрытия мотосезона.

В субботу, 16 сентября, в Новосибирске прошло закрытие мотосезона 2023 года на 1-м Мочищенском шоссе, 6. Начиная с 11:00, все желающие могли посмотреть на крутые мотоциклы и их обладателей, а также насладиться живой музыкой от клубного дома. Вход на мероприятие был свободным.

Финальный забег байкеров был главным событием дня, призы и грамоты вручались участникам, показавшим лучшее время. Поклонники скорости могли участвовать в различных конкурсах, таких как медленная езда, СуперДрагРейсинг и силовые тесты.

На мероприятии также состоялись зажигательные показательные выступления Ночных волков — знаменитых байкеров из Новосибирска. Кроме того, на месте была обеспечена безопасность дежурившими на мероприятии сотрудниками полиции.

Фотокорреспонденты Сиб.фм показывают лучшие фотографии с закрытия мотосезона.

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Фото В Новосибирске байкеры закрыли мотосезон-2023 — фотоотчёт 3

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Фото В Новосибирске байкеры закрыли мотосезон-2023 — фотоотчёт 17

Фото В Новосибирске байкеры закрыли мотосезон-2023 — фотоотчёт 18

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Сергей Щукин
Журналист

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