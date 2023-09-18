Бросить вызов и стать легендой: ФШ «Динамо» объявляет набор детей в Новосибирске

Легендарный футбольный клуб Льва Яшина и футбольная школа «Динамо» с радостью объявляют о начале набора детей в Новосибирске.

Это большая возможность для юных футболистов пройти обучение по программе, разработанной одним из самых уважаемых клубов в футбольной индустрии.

Преимущества тренировок в школе «Динамо» включают в себя: доступ к современным спортивным объектам, индивидуальный подход к каждому ребенку, регулярные товарищеские матчи, а также возможность попасть в академию футбольного клуба «Динамо» Москва!

Тренерский состав имеет лицензию UEFA и уже ждет целеустремленных ребят, которые готовы стать настоящими героями зеленого поля.

Не упустите шанс возглавить свою собственную футбольную эпоху! Записывайтесь по телефону 311-03-05. Количество мест ограничено.

Набор до 15 октября.

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ООО «ФШ "Динамо"»

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