сегодня
18 сентября, 23:12
пробки
1/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 96.64 | eur 103.0
сегодня
18 сентября, 23:12
пробки
1/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 96.64 | eur 103.0
сегодня 22:00
общество

Новосибирский зоопарк изменил часы работы из-за ранних сумерек

Фото: Сиб.фм

В связи с наступлением осени Новосибирский зоопарк изменил часы работы.

Зоопарк имени Р.А. Шило в Новосибирске изменил часы работы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Причиной этого стало сокращение светового дня. С 18 сентября зоопарк закрывает свои двери для посетителей в 19 часов, однако гости могут продолжать гулять по территории учреждения до 20 часов.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирский зоопарк сделает бесплатным вход для пенсионеров с 25 сентября. Для бесплатного входа необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст и личность.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в