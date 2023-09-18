Новосибирский зоопарк изменил часы работы из-за ранних сумерек

В связи с наступлением осени Новосибирский зоопарк изменил часы работы.

Зоопарк имени Р.А. Шило в Новосибирске изменил часы работы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Причиной этого стало сокращение светового дня. С 18 сентября зоопарк закрывает свои двери для посетителей в 19 часов, однако гости могут продолжать гулять по территории учреждения до 20 часов.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирский зоопарк сделает бесплатным вход для пенсионеров с 25 сентября. Для бесплатного входа необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст и личность.