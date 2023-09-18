Опубликованы кадры ночной жизни Новосибирска в СССР и сейчас

Вышел завораживающий ролик о ночной жизни центра Сибири. В нём научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о популярных барах и местах отдыха горожан в советское время и сейчас.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик о ночной жизни мегаполиса. В видеосюжете научный сотрудник музей Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о сумрачной жизни. Показаны кадры ночного Новосибирска во времена СССР, популярные клубы и бары. Также в ролике — кадры ночной жизни современного Новосибирска, гастрономические улицы и заведения общепита, популярные среди молодёжи.

«Новосибирск не спит – огни большого города, знаменитые рестораны и достопримечательности. Вечернее время самое лучшее, чтобы взглянуть на город новыми глазами», — говорит Константин Голодяев на видео.

Ранее Сиб.фм выпустил видеоролик о транспортной артерии России. В нём показаны кадры мостов и развязок с дрона, а также показана история создания новосибирских вокзалов и развития общественного транспорта в целом.