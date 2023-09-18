Сибирские школьники могут прокачать интеллект с «Лицеем» от «Ростелекома»

В новом учебном году «Ростелеком Лицей» поможет сибирским школьникам получать отличные оценки и пополнить свои знания занимательными фактами сверх общеобразовательной программы. В Сибири онлайн-сервисом пользуются свыше 45 тысяч человек.

Платформа одобрена научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив и Минпросвещения России. Здесь собрано более 14 тысяч видеоуроков, заданий, лекций, квестов и тренажеров для учащихся 1-11 классов. В свободное время каждый ребенок найдет в «Лицее» увлекательные курсы по душе, которые помогут развить полезные навыки, здоровые привычки, расскажут о цифровых технологиях, маркетинге и финансовой грамотности.

«Образовательные материалы “Лицея” подготовлены лучшими педагогами, методистами и экспертами в сфере науки и образования страны. Благодаря цифровым технологиям этот качественный учебный контент доступен большинству школьников — как горожанам, так и жителям сельской местности», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Для учеников начальной школы будут особенно интересны образовательные мультфильмы, а старшеклассники оценят лайфхаки по сдаче экзаменов и специальные экспресс-курсы по основным дисциплинам для подготовки к ЕГЭ. В разделе «Учебник» работает удобный поиск, в сентябре самыми популярными пользовательскими запросами стали «правописание суффиксов существительных», «определение корня n-ой степени» и «текстовые задачи по алгебре».

Сервис позволяет получать знания в любое удобное время и в любом месте, единственное условие — наличие интернета. Пользоваться им могут не только абоненты «Ростелекома», зарегистрироваться на портале «Лицея» может каждый желающий.

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