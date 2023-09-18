Slava Marlow и Маша Погребняк откроют фестиваль Beat Weekend в Новосибирске

Одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет в Новосибирске с 21 сентября по 1 октября.

В мероприятии примут участие ведущие звезды: Slava Marlow, Ася Василовская и другие.

Образовательная программа стартует в кинотеатре «Победа». Открытие фестиваля начнется с показа фильма «32 звука» и публичной беседы музыканта и продюсера Slava Marlow на тему: «Как создавать новые звуки и имеет ли это смысл?».

23 сентября после показа фильма «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор», арт-директор галереи современного искусства 84gallery, Ася Василовская проведет лекцию под названием: «Технологии на службе искусства... Или наоборот?». Также Ася проведет презентацию уникального медиа-перформанса «Сейчас», который создали при помощи нейросетей.

29 сентября после показа фильма «Студия 54» пройдет беседа на тему: «Как сделать бар местом силы» с участием владельца бара Rooks, Игоря Каменева, основателя бара Memories, Дениса Глобенко, а также управляющего бара Fry, Германа Харитонова.

В ходе общения спикеры поделятся интересными фишками и секретами, которые помогут каждому более эффективно развивать свои навыки.

22 сентября фильм «Линч/Оз» будет представлен Машей Погребняк и Митей Лебедевым, авторами и ведущими популярного русскоязычного тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны».

После показа «Дневников», ведущие расскажут об использовании тру-крайма в своих работах, причинах популярности этого жанра. Также ребята поделятся со своими слушателями историями о самых резонансных убийцах. Изучение именно этой темы отразилось в фильме.

Отметим, что Beat Weekend — платформа, которая объединяет всех любителей кино и предоставляет возможность обмена идеями, опытом и вдохновением.

Фестиваль старается поддерживать дружественную атмосферу, благодаря чему его и любит так много участников.