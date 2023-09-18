В Новосибирске покажут спектакль об отношениях матери и сына во времена соцсетей

В Новосибирске 2 октября на сцене ДК железнодорожников покажут спектакль «Это всё она». В главной роли — актриса Виктория Толстоганова, известная широкому зрителю своими ролями в кино и сериалах. Билеты на постановку — уже в продаже.

Жанр спектакля по пьесе Андрея Иванова определен как романтическая комедия. В центре сюжета – сложные отношения матери с сыном после потери отца. Действие происходит в двух мирах: реальном и виртуальном. Чтобы преодолеть стену непонимания с 16-летним подростком, мать заводить в Сети фейковый аккаунт. Между героями завязывается интернет-роман. Что же произойдет, когда правда вскроется?

Режиссер Андрей Чащин разбил сцену на два пространства: вербальное и пластическое. В первом актеры произносят душераздирающие монологи, во втором – превращаются в персонажей компьютерной игры. Для этого Виктория Толстоганова и другие актеры спектакля брали уроки хореографии и копировали движения из игры «Симс». Виртуальная реальность отделена специальными декорациями, которые создают ощущение падения героев в бездну после перехода черты.

«Драматург Андрей Иванов дошел до кульминации, — отмечает Виктория Толстоганова. — Он поднял отношения между матерью и сыном на такой уровень, что хочется сказать: "Остановитесь!"».

«Спектакль — это маленькая жизнь. Нам хочется прожить ее и сделать выводы, а не на своих ошибках учиться. Обязательно схожу на эту потрясающую постановку»,— поделилась старшеклассница Полина.

Для театралов новейшего времени в постановке будет непривычным отсутствие экранов. Продюсер Леонид Роберман даже планировал отказаться от микрофонов, чтобы действие вышло максимально тихим и погружало зрителей в свои мысли. Однако в итоге микрофоны оставили, и пьеса получилась, напротив, громкой и яркой.

Спектакль ставит вечные проблемы и вопросы об отношениях отцов и детей. Ответы предстоит найти самому зрителю. Билеты уже в продаже.

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Рекламодатель: ИП Абузар Денис Викторович

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