Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Новикомбанка

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, после повышения его в 2022 году до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.

Аналитики «Эксперт РА» оценили устойчивые позиции Новикомбанка в ключевом бизнес-сегменте, адекватную капитализацию и рентабельность, качество активов, комфортную ликвидность, адекватный уровень корпоративного управления и стратегического обеспечения.

Финансовые результаты Новикомбанка характеризуются устойчивостью капитала, достаточность которого находится на адекватном уровне благодаря высокому качеству клиентской базы. «Мы ожидаем укрепления капитализации к концу 2023 года», — подчеркивается в отчете «Эксперт РА».

В агентстве указывают на достаточный запас и высокое качество балансовой ликвидности Новикомбанка.

По данным агентства, ключевое позитивное влияние на рейтинг банка оказывает сильный фактор поддержки со стороны Госкорпорации Ростех.

Среди важных позитивных факторов с точки зрения «Эксперт РА» — расширение кредитования новых заемщиков с высоким кредитным качеством. За прошедший год банк заметно расширил клиентскую базу, последовательно наращивая портфель новых клиентов из числа ведущих компаний российской экономики вне контура Ростеха. Это позволило Новикомбанку занять «устойчивые конкурентные позиции в сегменте обслуживания крупных российских предприятий».

Аналитики агентства принимают во внимание, что уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствуют масштабам деятельности Новикомбанка и поставленным перед ним стратегическим задачам. «Банк планирует сохранить фокус на банковском обслуживании крупных промышленных предприятий и фондирование от государственных и региональных источников, при этом поддерживая капитализацию на приемлемом уровне», — сообщается в отчете «Эксперт РА».

«Подтверждение рейтинга независимым агентством "Эксперт РА" после его повышения год назад на один уровень говорит о надежности Новикомбанка и устойчивости к новым вызовам. Несмотря на текущую ситуацию на рынке, Банк нарастил объемы кредитования промышленных предприятий, составляющих основу российской экономики. Банк поддерживает высокую рентабельность и наращивает объем дивидендов, выплачиваемых акционеру», — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

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