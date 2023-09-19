Хабиб Нурмагомедов — один из главных героев документального сериала «Большая битва» от Wink Originals

Всемирно известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов станет одним из главных героев 8-серийного документального проекта об ММА «Большая Битва» (16+). Производством сериала занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера первых эпизодов сериала состоится 22 сентября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink.

В прошлом году «Студия Видеопрокат» («Балет», «Актрисы», «Псих») объявила о запуске производства оригинального документального контента. Первым проектом направления стал документальный сериал «Большая битва», шоураннером которого выступает Сергей Бондарчук.

В документальном сериале также принимают участие многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам и мастер спорта Фёдор Емельяненко, чемпион ACB Юсуф Раисов, чемпион UFC Пётр Ян, чемпион Bellator Александр Шлеменко, многократная чемпионка мира Марина Мохнаткина и другие.

Характер-постеры:

ММА (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) — важный для России вид спорта. С конца 90-х годов наши спортсмены побеждают в международных турнирах и становятся лидерами топовых промоушенов. Олег Тактаров, Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян и Ислам Махачев — каждый внес огромный вклад в развитие смешанных единоборств, но никогда и никто из них откровенно не рассказывал о том, чего стоит победа в ММА. Впервые зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире.

Пот и кровь профессиональных бойцов — их путь к всемирной славе и богатству из далеких деревень и нищеты. Как за два десятилетия ММА стал спортом номер один в мире, и кто стоит за этим успехом. Истории легендарных тренеров и школ — как растили будущих чемпионов, обратная сторона боев — что скрывают менеджеры и промоушены и какой ценой бойцы получают свое признание. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели попытаются понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить в клетку?

Официальный постер:

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