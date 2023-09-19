ТаймЛизинг: в 2023 году 88% договоров подписываются посредством ЭДО

Лизинговая сфера всегда стремится к развитию и использует в своей работе самые передовые технологии, одной из таких стал переход на электронный документооборот. ТаймЛизинг начал активное внедрение ЭДО с 2020 года и на данный момент отмечает, что 88% договоров подписаны этим способом. К 2024 году компания планирует выйти на показатель 95%.
За 2021 год компания заключила 809 договоров по финансовой аренде, из которых 557 (69%) было подписано в системе ЭДО. В 2022 году компания профинансировала 1538 сделок, из которых 1210 (79%) прошло по ЭДО.
На момент августа 2023 года заключено 1185 лизинговых договоров из которых 1044 (88%) посредством электронного документооборота.
При анализе данных было отмечено, что ООО активнее переходят на ЭДО и на момент августа 2023 года количество электронных подписаний составило 92%. В то время как среди ИП достиг показателя в 84%.
Таблица 1. Количество договоров с ИП и ООО в компании ТаймЛизинг за период 2021-2023г.
|
|
Всего
|
ЭДО
|
Договоров с ООО
|
Договоров с ИП
|
Договоров с ООО
|
Договоров с ИП
|
2021г.
|
750
|
59
|
533 (71%)
|
24 (41%)
|
2022г.
|
1386
|
152
|
1115 (81%)
|
95 (63%)
|
Период до августа 2023г.
|
1077
|
108
|
960 (89%)
|
84(78%)
Бизнес активно внедряет ЭДО в свою деятельность, при этом индивидуальные предприниматели подходят к вопросу переноса документации в электронный формат более осторожно и неторопливо.
Благодаря адаптации бухгалтерских и кадровых программ под требования законодательства у компаний и организаций появилась данная возможность обмена документами. Сегодня документы, подписанные в электронном виде, имеют тот же вес и значимость, что и обычные, но при этом обмен более быстрый и безопасный.
ЭДО активно помогает оптимизировать бизнес-процессы внутри компании и в отношениях с контрагентами, сократить время на операции, ранее занимавшие часы и дни.
Подробную информацию о программах финансирования можно узнать на сайте ТаймЛизинг или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам.
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