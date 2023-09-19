ТаймЛизинг: в 2023 году 88% договоров подписываются посредством ЭДО

Лизинговая сфера всегда стремится к развитию и использует в своей работе самые передовые технологии, одной из таких стал переход на электронный документооборот. ТаймЛизинг начал активное внедрение ЭДО с 2020 года и на данный момент отмечает, что 88% договоров подписаны этим способом. К 2024 году компания планирует выйти на показатель 95%.

За 2021 год компания заключила 809 договоров по финансовой аренде, из которых 557 (69%) было подписано в системе ЭДО. В 2022 году компания профинансировала 1538 сделок, из которых 1210 (79%) прошло по ЭДО.

На момент августа 2023 года заключено 1185 лизинговых договоров из которых 1044 (88%) посредством электронного документооборота.

При анализе данных было отмечено, что ООО активнее переходят на ЭДО и на момент августа 2023 года количество электронных подписаний составило 92%. В то время как среди ИП достиг показателя в 84%.

Таблица 1. Количество договоров с ИП и ООО в компании ТаймЛизинг за период 2021-2023г.

Всего ЭДО Договоров с ООО Договоров с ИП Договоров с ООО Договоров с ИП 2021г. 750 59 533 (71%) 24 (41%) 2022г. 1386 152 1115 (81%) 95 (63%) Период до августа 2023г. 1077 108 960 (89%) 84(78%)

Бизнес активно внедряет ЭДО в свою деятельность, при этом индивидуальные предприниматели подходят к вопросу переноса документации в электронный формат более осторожно и неторопливо.

Благодаря адаптации бухгалтерских и кадровых программ под требования законодательства у компаний и организаций появилась данная возможность обмена документами. Сегодня документы, подписанные в электронном виде, имеют тот же вес и значимость, что и обычные, но при этом обмен более быстрый и безопасный.

ЭДО активно помогает оптимизировать бизнес-процессы внутри компании и в отношениях с контрагентами, сократить время на операции, ранее занимавшие часы и дни.

Подробную информацию о программах финансирования можно узнать на сайте ТаймЛизинг или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам.

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