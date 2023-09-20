Новикомбанк повысил ставки по вкладам в юанях

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, значительно улучшил и расширил условия по вкладам в юанях. Для инвестиций в китайской валюте по линейке «PREMIUM Капитал» в зависимости от суммы и сроков размещения доходность теперь составит от 2,4% до 4% годовых, что сегодня является одним из лучших предложений на рынке.

Для вкладов в юанях Новикомбанк ввёл новую линейку «Рост», которая позволяет регулярно пополнять счет. Воспользовавшись этими продуктами, можно разместить денежные средства на срок от 61 до 730 дней и получить доходность до 3,5% годовых. Минимальная сумма инвестирования — 10 000 юаней. Пополнение возможно без ограничения сумм в течение всего срока, снятие денежных средств при этом не осуществляется.

Условия размещения средств на традиционных вкладах Новикомбанка также стали более широкими и доступными. Так, вклад «Капитал» теперь можно открыть сроком на 1100 дней. Для инвестиций в китайской валюте в зависимости от суммы и сроков размещения доходность теперь составит от 2% до 3,8% годовых, а по линейке «PREMIUM Капитал» — от 2,4% до 4% годовых.

«Новикомбанк продолжает совершенствовать инструменты для сбережения и приумножения капиталов в китайских юанях и улучшать условия по депозитам, делая их всё более выгодными. Таким образом мы предоставляем нашим клиентам возможность диверсифицировать свои вложения с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры. Что касается наших депозитов в юанях, то сегодня предложения Новикомбанка – среди лучших на рынке», — подчеркнул директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

Выплата процентов по вкладам линейки «Капитал» производится в конце срока, пополнение и снятие денежных средств не предусмотрены. Оформить вклады можно в офисе Новикомбанка, либо воспользовавшись данной услугой в интернет-банке или мобильном приложении. Подробности на сайте банка.

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