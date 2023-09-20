Новосибирцы съели 1,5 тысячи тонн тортов и выпили 800 тысяч литров кофе

Такую аппетитную аналитику подвели в фирменных магазинах «Куликовский» за 4 года работы в Новосибирске.

Кондитерский дом в этом году празднует 32-ю годовщину. От маленького домашнего производства до фабрики площадью 9,5 тысяч квадратных метров — компания прошла большой путь, но ценности остались прежними — вкус, качество, польза, радость и праздник в каждый дом.

Магазины с ярким фиолетовым брендом можно встретить в четырех странах.

В России первые кондитерские магазины появились в конце 2019 года. В Новосибирске на сегодняшний день работают 28 фирменных магазинов. За это время сибиряки «распробовали» и полюбили «Куликовский», а уютные кафе-кондитерские стали местом притяжения горожан по самым разным поводам — семейный праздник, встреча, кофе с собой, перекус.

В ассортименте кондитерских более 150 видов тортов и десертов: от классических рецептур до эксклюзивных с разных уголков мира, а также кофе, мороженое, молочная продукция, сэндвичи и панини.

«Куликовский» — это не просто про работу или бизнес, это про ответственность, осознанный выбор и образ жизни.

«Мы с удовольствием едим нашу продукцию сами и кормим своих детей, поэтому с уверенностью и гордостью предлагаем её покупателям», — рассказывает директор ООО «Куликовский Новосибирск» Владимир Лантух.

24 сентября магазины приглашают всех желающих присоединиться к «фиолетовой семье». 32% от стоимости покупки тортов и десертов будут возвращены баллами на счет в мобильном приложении.

1 балл равен 1 рублю, оплатить ими можно 100% со следующей покупки.

Подробности акции уточняйте в магазинах фирменной сети «Куликовский» и на сайте.

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