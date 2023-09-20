Рванём вперёд: новосибирский производитель игрушечных машин увеличит эффективность

«Эффект» — крупный производитель детских игрушек и разнообразных изделий из пластмассы в Новосибирской области вступил в национальный проект «Производительность труда». На заводе рассчитывают увеличить выпуск игрушечных машинок и поднять зарплаты сотрудникам.

АО «Эффект» — производитель широкого ассортимента детских игрушек, например, одной из самый больших игрушечных машин в стране: самосвал «Барс» выдерживает вес до 120 кг. Также компания производит тары и упаковки, контейнеров для пищевых и непищевых продуктов, товаров хозяйственно-бытового назначения и многого другого. Товары продаются в торговых сетях по всей России, а также экспортируются в страны ближнего зарубежья.

Бережливые технологии на предприятии начали внедрять на производстве детских игрушек — самосвалов, экскаваторов, джипов. Резервы у завода есть: в прошлом году объем выпуска игрушек составил 4,7 млн штук, при этом производственная мощность позволяет изготавливать практически в два раза больше. Вместе с командой предприятия оптимизировать процессы будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.

«Мы планируем повысить производительность на 5-10% в год и снизить затраты, сохранив высокое качество продукции. Мы стараемся оптимизировать процессы самостоятельно, но глаз замыливается, а эксперты РЦК помогут команде завода увидеть потери и освоить бережливое производство. В современных условиях только увеличение производительности труда и рациональная организация производства дает дополнительные доходы, и, соответственно, увеличиваются налоговые выплаты, а также заработная плата работников», — говорит генеральный директор АО «Эффект» Юсиф Кязимов.

Чтобы повысить производительность труда, в ближайшие полгода на заводе планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах. Также на заводе появятся собственные инструкторы по бережливому производству, которые в будущем обучат сотрудников других производственных линий и офиса.

Справка о компании

АО «Эффект» — крупный завод по переработке полимеров, основан в 1991 году. Специализируется в сфере переработки пластмасс, изготавливает тару и упаковку, товары для дома и сада, специальные пленки, детские игрушки. Предприятие расположено в Сузунском районе Новосибирской области. Численность основных производственных рабочих порядка 50 человек.

Основная задача национального проекта «Производительность труда» — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. В Новосибирской области нацпроект курирует Министерство экономического развития НСО. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стала 99 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К концу 2024 года в проект должно войти более 150 компаний.

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