С трепетом к каждому гостю: «Калина-Малина» — формат магазинов для людей

Местные и натуральные продукты, поддержка локальных фермеров, заботливый сервис, доверие к своим клиентам — это известная фермерская сеть магазинов «Калина-Малина».

«Калина-Малина» — это формат продуктового магазина с натуральными товарами от местных производителей. Уже 9 лет сеть поддерживает мелких местных фермеров и натуральные, качественные продукты их производства.

В магазинах вы можете приобрести более 130 продуктов готовой еды от легких завтраков до семейных ужинов. Для шумных веселых встреч с друзьями есть горячий гриль, 9 видов аппетитной пиццы, широкий ассортимент колбас и более 60 видов мясных деликатесов. Для любителей молочной продукции есть домашние натуральные йогурты, сыры и фермерское молоко. Самых маленьких гостей «Калина-Малина» порадует натуральными сладостями.

«Калина-Малина» — формат магазинов для людей, в которых трепетно относятся к каждому гостю. Покупатели отмечают, что сотрудники магазинов очень внимательны и заботливы. Они могут помочь донести пакеты с продуктами прямо до вашей машины или закажут любимый товар прямо для вас.

В магазин фермерских продуктов можно зайти с любимым питомцем и попросить воду для него. В большинстве магазинов есть зона отдыха для гостей, чтобы можно было спокойно перекусить и отдохнуть.

Каждый магазин «Калина-Малина» обладает своей уникальной историей. Вы не встретите двух одинаковых магазинов. Они имеют особенный интерьер и разный ассортимент от местных фермеров. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе была продукция фермеров именно этого города. Сейчас насчитывается уже более 120 магазинов по Сибири.

Новые магазины открылись в Новосибирске 25 августа. Теперь зайти за свежими фермерскими продуктами можно в уютные магазины, которые находятся на ул. Немировича–Данченко, 144 Б и ул. Гоголя, 33/1.

В Новосибирске уже работает 13 магазинов «Калина-Малина», но это не предел! Сибирская сеть активно развивается, привлекая новых партнеров по франшизе и локальных фермеров со схожими ценностями. В Новосибирске в октябре распахнутся двери нового магазина «Калина-Малина» по адресу г. Новосибирск, Красный 317. До конца года планируют открыть еще около 5 магазинов с уникальной историей.

В сентябре «Калина-Малина» каждый день проводит дегустации и угощает своих гостей новинками от фермеров, хитами готовой еды и мясными деликатесами. Следите за расписанием дегустаций в фирменных магазинах «Калина-Малина».

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ИП Волков Анатолий Павлович

ИНН 424100019207

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