Современные районы Новосибирска: как выбрать лучший для проживания

Дзержинский район — один из самых крупных в столице Сибири. Новосибирцы ценят его за развитую инфраструктуру, обилие зелени и доступность транспорта. Ежегодно в районе строят современные дома. Один из таких объектов — «Расцветай на Авиастроителей». Комплекс соответствует основным требованиям даже самого искушенного покупателя, а сейчас на покупку квартиры в этом комплексе действует специальное предложение — ипотека от 1,9%*.

Приобретая квартиру, потребитель одновременно выбирает уклад жизни. Удобное транспортное сообщение, развитая социальная инфраструктура, наличие зеленых зон и хорошая экология — это ключевые критерии, определяющие, насколько комфортным является район для проживания.

Фото: Дзержинский — один из крупных районов Новосибирска. Его ценят за сложившуюся социальную инфраструктуру, обилие зелени и хорошую транспортную доступность.

Дзержинский район соответствует всем вышеупомянутым критериям: близость к центру, станции метро, развитая трамвайная сеть, которая позволяет добраться в нужное место без пробок. Изюминка района, его достопримечательность и центр притяжения — парк «Берёзовая роща», любимое место новосибирцев и гостей города.

Фото: Этот район Новосибирска удобен, как для жизни молодежи, семей с детьми, так и людей старшего возраста.

В районе хорошая база школьного и дошкольного образования. До 2030 года запланировано построить девять детских садов более чем на 1800 мест. А в школах, в 2022-2023 учебном году, дополнительно открыты специализированные классы естественно-научного, инженерного, медицинского, IT направления и профильные правоохранительные классы. Также, уже реализуется один из масштабных проектов — школа №57. Пятиэтажное учебное заведение на 825 мест очень ждут в микрорайоне Авиастроителей — ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Фото: Кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жителей «Расцветай на Авиастроителей» все необходимое расположено внутри жилого комплекса.

В Дзержинском районе новосибирский застройщик возводит жилой комплекс «Расцветай на Авиастроителей». Он состоит из трех корпусов разной этажности — от 9 до 25 этажей — и образует уютный, закрытый двор. Стильные фасады, строгие линий с архитектурной подсветкой, увеличенная площадь остекления — все это, в сочетании с масштабом проекта, выделяет дом, делая его заметным. Для комфорта жителей оборудованы бесшумные скоростные лифты, теплый подземный паркинг, подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту; видовые квартиры и современные планировочные решения.

Офисы продаж:

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Авиастройтелей,3/2

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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*В рамках программы «Дисконт на период строительства»: «Семейная ипотека» – от 1,9%; по программе ипотека с господдержкой – от 3,9%. Распространяется на жилой комплекс «Расцветай на Авиастроителей»». Срок кредита до 30 лет. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.09. 23 по 30.09.23 года либо до изменения Банком условий кредитования.

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