Уникальность и стиль в деталях: новый OMODA S5 GT скоро в «Эксперт Авто НСК». Записывайтесь первыми на тест-драйв!

Рев двигателя и вспышки фар — настоящая сенсация на дороге! Новый OMODA S5 GT — безупречный символ элегантности и мощности — уже скоро станет доступен для бронирования в дилерском центре «Эксперт Авто НСК».

Вершина автомобильной роскоши и элегантности

OMODA S5 GT — седан, который продемонстрирует ваше исключительное чувство стиля. Его впечатляющий дизайн, стремительный силуэт и детали привлекают взгляды. В черных глянцевых колесных дисках и оранжевых тормозных суппортах увеличенного размера кроется яркая энергия, способная вызвать бурю азарта на дороге.

Мощность и производительность, которые впечатляют

Однако OMODA S5 GT не только обещает элегантность, но и высокий уровень мощности! Этот зверь на дороге оснащен производительным 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который выдает 150 лошадиных сил! Вслед за этой мощностью идет безупречная динамика, которая впечатляет и даёт преимущество при каждом разгоне. Быстрое и плавное переключение передач с помощью семиступенчатой роботизированной трансмиссии DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением — то, что делает каждое вождение незабываемым.

Больше чем просто автомобиль

OMODA S5 GT — это не просто автомобиль, это яркая звезда в автомобильной галактике. Внутренний интерьер — с полной просторностью, завораживающие вставки и спортивные кресла с контрастной строчкой делают каждую поездку роскошным путешествием. Система информационно-развлекательного комплекса с парой сдвоенных цветных интерактивных дисплеев на приборной панели искусно интегрирована с современными технологиями и инновациями, делая ваше время за рулем невероятно удобным и приятным.

Оставьте след в автомобильной истории

Теперь вы можете стать частью этой амбициозной истории, приобретая новый OMODA S5 GT в дилерском центре «Эксперт Авто НСК».

Поступление в версии GT ожидается в первой половине октября.

Но уже сейчас вы можете обратиться и записаться на тест-драйв, чтобы одними из первых оценить преимущества.

Не упустите возможность начать новую главу в вашей автомобильной истории — оформить заявку можно на сайте или позвонив по телефону +73832449694

Эксперт Авто НСК, официальный дилер OMODA

ул. Богдана Хмельницкого 75/1

тел. 8 (383) 244-96-94

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ООО «Эксперт Авто НСК»

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