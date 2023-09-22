«Матрешкин Двор» ждет своих жителей: стартовали продажи квартир в доме №2

Новый дом отличается средней этажностью и компактностью.
VIRA – один из лидирующих девелоперов Новосибирска, 21 сентября 2023 года объявил о старте продаж квартир в проекте «Матрешкин Двор» дома №2.
Дом №2 в ЖК «Матрешкин Двор» отличается средней этажностью и компактностью — всего 13 этажей, на каждом до 8 квартир. В доме есть квартиры с отделкой и просторные планировки, что делает его идеальным для семей. Также во дворе для жителей предусмотрены детская площадка и воркаут зона.
На первый дом «Матрешкин Двор» был повышенный спрос, и все квартиры были раскуплены еще на этапе строительства. Будущих жителей привлекает отделка «под ключ» от застройщика и развитая инфраструктура района. На дом №2 ожидается такой же высокий спрос.
Жилой комплекс «Матрешкин Двор» находится в экологически чистом районе Новосибирска. За 8 лет на земельном участке площадью более 16 га: возвели 8 жилых кварталов, ввели и открыли школу и способствовали продлению транспортных маршрутов. Также застройщик принимал участие в строительстве 2 детских садов. В каждом дворе вместительные автопарковки, игровые и спортивные зоны. Все благоустройство направлено на создание эстетичного внешнего вида придомовой территории, уютной и дружелюбной атмосферы. В радиусе 1 км расположены супермаркеты, салоны красоты, детские развлекательные центры.
Контакты:
г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 63
+7 (383) 271-22-22
Справка о компании
VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.
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ООО СЗ «ВИРА ИНВЕСТ» ИНН 5405053909
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