Новикомбанк интегрирует принципы устойчивого развития

Новикомбанк систематизировал свои достижения, возможности и обязательства в области устойчивого развития. Его основные принципы опорный банк Госкорпорации Ростех представил в своем базовом программном документе – Концепции устойчивого развития Новикомбанка.

Повестка устойчивого развития в новых условиях для России остается актуальной, что неоднократно подчёркивалось руководством страны. Новикомбанк следует этим принципам, вкладываясь в развитие всех трех компонентов ОСК: окружающая среда, социальное развитие и корпоративное управление. Кроме того, банк является проводником ОСК-трансформации для своих клиентов.

Принятая Концепция представляет собой инструмент функционального планирования и контроля целей устойчивого развития, обеспечивающих успешное исполнение стратегии Новикомбанка. Это базовый программный документ, в котором содержатся фундаментальные подходы к её реализации.

Новикомбанком уже проделана определенная работа в этом направлении. В частности, при финансовой поддержке банка реализуется ряд проектов устойчивого развития. Среди них – связанные с атомной энергетикой, возведением очистных сооружений, строительством мусороперерабатывающих комплексов в Подмосковье и Татарстане, разработкой экологически чистого транспорта, промышленной техники и многие другие. Банк планирует расширять количество таких проектов.

Так, на Иннопроме-2023 заключено соглашение с холдинговой компанией Ростеха «Швабе» об организации финансирования очистных сооружений в Тверской области. А на форуме «Армия-2023» подписан целый ряд соглашений: с «Национальной иммунобиологической компанией» – ведущим российским производителем вакцин, с холдингом «Швабе» по развитию производства отечественных машин скорой медицинской помощи, с МГТУ имени Баумана и консорциумом «Медицинская техника» – по работе в области импортозамещения и производства медицинской продукции.

Новикомбанк оказывает экологическим проектам не только кредитно-гарантийную поддержку. В 2022 году банком была зарегистрирована Программа биржевых облигаций серии 001Р, которая в том числе предусматривает возможность выпуска облигаций, соответствующих критериям «зеленых», «социальных», «устойчивого развития». Средства, полученные от размещения собственного выпуска облигаций, банк планирует инвестировать в «зеленые проекты».

Итоги деятельности Новикомбанка, связанные с повесткой устойчивого развития, отражены в «Отчёте об устойчивом развитии за 2022 год». В планах – дальнейшая реализация мероприятий, в основе которых лежат принципы, заложенные Концепцией и ориентированные, в первую очередь, на внесение достойного вклада в национальные цели развития России.

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