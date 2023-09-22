Новикомбанк занял 7-е место рэнкинга организаторов российского облигационного рынка

Накануне 30-летнего юбилея Новикомбанк впервые в своей истории вошел в ТОП-10 организаторов российского облигационного рынка. Лидирующая позиция в рэнкинге CBONDS стала следствием инвестиционной активности опорного банка Госкорпорации Ростех, который успешно дебютировал в качестве организатора облигационных займов в 2022 году.

При построении рэнкинга организаторов российского облигационного рынка учитываются объемы и количество размещенных выпусков за 9 месяцев 2023 года на первичном рынке облигаций.

Функционал по привлечению финансирования с публичных долговых рынков с целью поддержки знаковых проектов компаний, входящих в контур Госкорпорации Ростех и других клиентов, банк начал развивать в 2022 году и уже организовал размещение восьми выпусков облигаций для четырех эмитентов, в том числе в текущем году — размещение шести выпусков на общую сумму 142,1 млрд рублей.

Флагманским проектом, организация финансирования которого была поручена Госкорпорацией Ростех Новикомбанку, стало размещение облигационных займов, приобретаемых за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Целью эмиссий стало привлечение финансирования на создание и приобретение пассажирских воздушных судов в рамках реализации Комплексной программы развития авиационной отрасти Российской Федерации до 2030 года.

Проект финансирования льготного лизинга отечественных воздушных судов за счет средств ФНБ реализуется дочерним предприятием Госкорпорации Ростех – ООО «Авиакапитал-Сервис». Он был внесен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов распоряжением Правительства РФ №12-р от 11.01.2023 г.

«Организация финансирования на рынке капитала в формате размещения облигаций и предоставления синдицированных кредитов — это новое для нашего банка перспективное направление поддержки проектов. Характерно, что использование этого инструмента сочетается с эффективным применением мер государственной поддержки – ещё одним важным элементом финансового обеспечения стратегических проектов промышленности со стороны Новикомбанка. Приятно, что как раз накануне своего 30-летия мы вошли в первую десятку рэнкинга организаторов российского облигационного рынка. Оценки сторонних экспертов подтверждают, что наш банк находится на правильном пути. Рассчитываем, что организация заимствований на рынке долгового капитала станет одним из важных направлений взаимодействия с предприятиями, входящими в контур Ростеха», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Согласно методике CBONDS, включение в рэнкинг осуществляется на основании эмиссионных документов, инвестиционных меморандумов, пресс-релизов, а также — подтверждающих документов: договоров с эмитентом или организатором, писем и т.п. В рэнкинг включаются банки, инвестиционные компании и финансовые институты страны.

В экспертный совет рэнкинга входят представители банков и инвестиционных компаний, занявших 1-15 места в сводном рэнкинге организаторов за предшествующий год. В случае отказа кого-нибудь из представителей этих организаций предложение войти в экспертный совет направляется следующим по порядку мест участникам рэнкинга. От каждой организации в Совет входит только по одному представителю.

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