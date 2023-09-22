Проект «ГАСТРОТУР» — попробуйте на вкус знания и опыт рестораторов

Путешествие в мир гастрономии устроит томичам «Гастротур».

Бизнес-завтрак 28 сентября состоится в рестобаре «Капитал» с 10:00 до 13:00.

Участники получат новые знания и идеи для развития своего ресторана, насладятся гостеприимством заведений и попробуют вкусные фуд-новинки.

Спикеры Екатерина Мазякина, Евгения Веселова и Руслан Ессе поделятся своим опытом в ресторанном бизнесе и расскажут о том, как привлечь и удержать гостя, какие современные тренды существуют в посуде для ресторанов и что предлагают производители оборудования для баров, кафе и магазинов.

С 13:00 до 19:00 Гастротур предлагает посетить сразу 5 тематических заведений Томска:

Кафе Break me Fast, Гастрономическое бистро Nova, Гастробар The Burger lab, Бар-ресторан СНЕГИРИ, Гриль-бар CRAFT и CLEVER PUB

В программе также планируется обзорная экскурсия по Томску.

Подробная информация на сайте: gastrotyr.ru/tomsk

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ИП Трофимов Максим Анатольевич

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